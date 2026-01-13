Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

貝萊德據報裁員250人 涉投資及銷售團隊 花旗及瑞銀也削職位

商業創科
更新時間：11:05 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:05 2026-01-13 HKT

據彭博引述消息報道，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）正削減數百個職位，涉及約250名員工，佔全球員工總數約1%，當中包括投資及銷售團隊。另外，花旗據報亦於本周裁減約1,000個職位，瑞銀（UBS）則計劃本月進行一輪裁員，並將於今年稍後時間進行另一輪裁員，以配合關閉從瑞信（Credit Suisse）併購而來的電腦系統。

貝萊德：提升營運效能是核心任務

貝萊德發言人回應表示，持續提升公司營運效能是核心優先任務，「我們每年都會評估資源配置，確保其與戰略目標一致，並為服務現有及未來客戶作好準備。」

此次裁員正值行政總裁Larry Fink推動公司轉型之際，其目前正致力深化另類投資佈局。貝萊德於去年7月以120億美元收購私人信貸專才HPS Investment Partners，目前正整合新高管主管團隊，並籌備向富裕零售投資者推出全新資金系列。

翻查資料，貝萊德去年已進行過兩輪裁員，每次幅度均約為1%。截至去年9月底，該公司擁有約24,600名員工，管理資產規模達13.5萬億美元。

