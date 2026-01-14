中影借《阿凡達3》走向國際 自研技術破西方壟斷 獲占士金馬倫讚 「新黃金標準」

荷里活年度巨製《阿凡達：火與燼》（下稱《阿凡達3》）近日在內地票房突破10億元（人民幣，下同），視為衝擊全年500億元票房總額的關鍵變數。然而，在票房數字之外，這部電影更標誌著中國電影技術的重要里程碑——在多個不同影音格式版本中，包括了由中國電影集團（下稱中影集團， 600977.SH）旗下中影科技自主研發的CINITY及CINITY LED，其視聽效果更獲得導演占士金馬倫肯定，盛讚為「新黃金標準」，電影在內地上映至今，股價升超過7.6%。

導演占士金馬倫盛讚CINITY LED技術，稱其為「新黃金標準」。

《阿凡達3》在中國首映時， 占士金馬倫選用了CINITY LED版本，也是首部CINITY LED 3D高幀率荷里活進口影片，這一決策背後意味深長。過去，荷里活大片多由IMAX及Dolby Vision等西方技術主導。

3D電影曾在十多年前風靡一時，不少荷里活大片也會推出3D版本，然而近年這股熱潮已在全球多個市場內大幅降溫。目前在香港上映的荷里活電影，即便提供3D版，但仍是以2D版本作為主流。有分析指出，隨著觀眾對畫質與舒適度的要求提升，傳統3D電影因畫面亮度不足及佩戴眼鏡的不便，漸漸失去了競爭力，2D版本反而成為觀眾首選。

不過，今次電影的視覺效果與傳統投影方式有顯著差別，CINITY LED系統具備高亮度、高解像度與高幀率等技術，大幅消除了過往3D電影常見的灰濛感，同時減少重影及暈眩感；在《阿凡達3》中國首映會上，占士金馬倫大讚「CINITY與《阿凡達》是天生一對。」他亦在訪談中提到，CINITY LED在呈現深海微光和斑斕色彩時，細節達到了前所未有的高度，讓觀眾能夠獲得更好的觀影體驗。他亦在訪談中提到，CINITY LED在呈現深海微光和斑斕色彩時，細節達到了前所未有的高度，讓觀眾能夠獲得更好的觀影體驗。

這場技術合作可反映中國電影市場的發展，早在3年前《阿凡達：水之道》上映時，占士金馬倫已評價CINITY LED為「新黃金標準」。回顧2009年首部《阿凡達》在中國上映時，3D電影對廣大觀眾尚屬新奇體驗，轟動的效應不但推動了國內影院硬件的大規模升級，更對內地電影技術的發展帶來巨大變革。

截至2025年12月，內地銀幕總數超9萬個，高規格影廳佔比顯著提升，形成全球技術領先且規模龐大的影院放映體系，為CINITY等技術研發與應用提供了試驗場。如今，中國與荷里活的產業關係，已從早期的單向「引進與放映」，深化為技術、市場及人才的多層面雙向互動。

中影集團董事長傅若清於去年12月的業績會上直言，此次合作的核心戰略意義在於讓CINITY品牌在全球曝光，藉助超級IP推動國產技術出海。《阿凡達3》於去年12月19日內地正式上映至今，集團股價由近期低位15元，升至最高17.18元，升幅超過7.6%。

逆市擴張 研發投入增近四成

事實上，中影集團在技術端的佈局早有跡可循。CINITY系統早在2019年李安執導《雙子殺手》時便已嶄露頭角，儘管隨後三年市場受疫情重創，中影集團仍逆市加速基建，與萬達、橫店等頭部院線簽訂批量協議。截至目前，國內已有221個CINITY影廳，包括46個CINITY LED影廳，並在洛杉磯與北京設立CINITY LED母版製作中心，確保片源供應。

這種擴張也反映在業績之上，據中影集團2025年上半年業績顯示，其電影科技板塊營收雖受大環境影響較去年同期微跌，期內研發費用卻大增37.22%，達3037.89萬元，顯示公司在技術的投入。

業績方面，隨着市場復甦，中影集團2025年第三季度營收達12.12億元，按年增長35.61%；淨利潤錄得1.77億元，按年增加約14倍。傅若清指出，進口片發行收入與公司業績高度相關，為豐富片源，中影已專門設立進口發行分公司。

展望2026年，中影集團副董事長兼總經理李現曾透露，海外片源密度將顯著提升，包括《復仇者聯盟：毀滅之日》、《沙丘3》、《曼達洛人與古古》等國際IP將陸續上映，有望進一步帶動CINITY格式影片的滲透率。同時，中影原創內容也將迎來爆發期，目前儲備項目近90個，其中原創項目佔近50個。

面對生成式AI的浪潮，集團獨立董事張樹武則保持理性樂觀。他認為，雖然AI憑藉「高效率、低成本」對短劇及中低成本電影造成衝擊，但強調AI仍停留在經驗拼貼與素材重組，與原創藝術有本質差異，例如《阿凡達》及《流浪地球》級別的高工業化、強原創性的作品仍難以複製。