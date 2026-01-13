Meta委任前特朗普顧問任總裁 推「Meta Compute」擴大AI基礎設施

Meta行政總裁朱克伯格於旗下社交平台Threads宣佈，正式成立一項名為「Meta Compute」的全新頂級戰略計劃，以擴大公司的AI基礎設施。為配合此戰略，Meta任命曾擔任美國總統特朗普高級顧問的Dina Powell McCormick出任總裁兼副董事長，負責與政府及投資者在AI領域展開合作。

目標向全球提供超級AI

朱克伯格在帖文中表示，Meta計劃在未來十年內建設「數十吉瓦」的算力基礎設施，並長遠將規模擴展至數百吉瓦或更多。他強調，公司如何策劃、投資及合作建設這些基礎設施，將成為其關鍵的戰略優勢，最終目標是為全球數十億人提供個人超級AI（personal superintelligence）。

此項「Meta Compute」計劃將由三位核心高管共同領導，從而推動與各國政府及主權實體的合作，以建設、部署、投資與融資Meta的基礎設施。其中以新身份加入的Dina將直接向朱克伯格匯報，她將負責指導整體戰略，重點在於AI基礎設施建設。

Dina獲特朗普發文祝賀

Dina Powell McCormick曾於去年4月加入Meta董事會，但僅8個月便意外辭職，如今以管理層身份回歸。朱克伯格在聲明中讚揚，Dina在全球金融最高層的豐富經驗，加上其遍布全球的深厚人脈，使她成為協助Meta管理下一階段增長的理想人選。

特朗普周一亦在Truth Social發文祝賀Dina ，形容她是一位「非凡且才華橫溢的人」，並稱讚其曾以強勁實力和卓越表現為其政府效力。