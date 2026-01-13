中國據報審查外國ETF交易 涉Jane Street等公司

據彭博引述消息報道，中國正在檢查Jane Street Group和其他外國公司如何參與規模達8,590億美元的ETF市場，並尋求有關經紀商開展此類活動的資訊，突顯了中國對股市表現的敏感度。

Jane Street去年在印度被查

報道指出，中國監管機構希望了解這個快速增長行業的交易模式，尤其是在印度對Jane Street採取監管行動之後。去年印度監管機構指控Jane Street操縱指數及誤導散戶投資者，但這家總部位於紐約的公司已否認有關指控。

報道提到，截至去年6月底，Jane Street是中國合格境外投資者計畫下最大的外資ETF做市商。不過，有知情人士透露，Jane Street在中國ETF交易總量中所佔比例不到2%。

此外，在中國政府的質詢下，報道指瑞銀去年底暫停了透過QFI計畫進行的Jane Street部分交易。Jane Street在一份電子郵件聲明中則表示，該公司「正與包括瑞銀在內的全球交易對手方，在各個資產類別中照常開展業務」。

