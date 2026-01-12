亞投行發行40億港元公募債券 錄超購一倍

中銀香港（2388）協助亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）發行40億港元債券，這是亞投行連續第二年在香港市場發行以港元計價的公募債券，中銀於本次發行再次擔任聯席主承銷商。債券所募集的資金將用於亞投行的日常資源營運。

連續第二年在港發行港元公募債

本次可持續發展債券發行規模為40億元，年期為3年，定價利率為2.79%。中銀指，發行訂單規模最高達78億元，受到了各類型投資者的廣泛關注和積極參與，同時今次交易透過債務工具中央結算系統（CMU）進行本地結算，進一步促進港元債券流動性。

中銀：更多投資者聚焦港元債券市場

中銀香港副總裁王化斌表示，超主權機構持續在港發債，是對香港金融市場深度與韌性的最強力信任，亞投行發行港元公募債券產生的強大的示範效應，將吸引更多優質的跨國企業及機構投資者將目光投向港元債券市場。該行指，將繼續積極推動超主權機構在港融資，為提升香港國際金融中心的競爭力貢獻力量。