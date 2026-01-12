阿里雲獲評全球企業級MaaS市場領導者 AI Agent開發屬先進評級

國際市場研究機構Omdia近日發布《全球企業級MaaS市場分析報告（2025）》，將阿里雲評為市場領導者。報告以AI應用全生命週期視角制定評估框架，阿里雲在九項核心能力評估中，於基礎模型豐富性、模型精調、Agent開發與調度、成本優化策略及生產部署方式共五項獲評為「先進（Advanced）」評級。

阿里雲Model Studio設AI智能體商店

報告指出，阿里雲在MaaS（模型即服務，Model as a Service）領域定位屬於「全棧AI服務商」，有別於純模型供應商或基礎設施提供商。其服務整合了自研的「通義千問」（Qwen）模型、PAI機器平台以及「Model Studio」應用平台，提供從開發到部署的全週期AI服務。據報告引述，阿里雲「Model Studio」平台目前提供超過200個行業模型，並設有AI智能體商店，已支持用戶創建超過80萬個智能體，應用於多種業務場景。

阿里雲智能首席技術官周靖人稱，該機構肯定了公司持續致力支持企業大規模採用AI的決心，未來將繼續通過平台、基礎設施和模型能力，協助各行業構建與管理AI應用。

Omdia報告預期，企業級MaaS市場未來將朝著更智能、整合與易用的方向發展。