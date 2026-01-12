恒生通過私有化後推新品牌廣告 對香港共同成長長遠承諾

恒生銀行（011）通過私有化後，以「恒久・恒新」為主題，推出全新品牌廣告，表示藉此體現恒生與香港共同成長的長遠承諾。

恒生上周通過由大股東滙控（005）作出的1061億元私有化方案，將於本月27日正式除牌。恒生指出，是次全新品牌廣告，體現恒生一直致力支持客戶及社區，並不斷與時並進，邁向滿有機遇的未來。

恒生體現品牌承諾的舉措包括：

升級優越理財附加Family+戶口服務，協助客戶管理跨代理財需要

大幅優化分行網絡，引入全港首創的We Come to You服務

推出業界首創具錄音功能的支付服務JustPay

可持續發展Power Up融資基金的規模加碼50%

成立「理財義工隊」，在社區推廣普及金融及協助基層家庭進行理財教育

恒生：廣告象徵真誠、有溫度

該行表示，品牌廣告運用了恒生的傳統標誌，將標誌內的布幣重新詮釋為通往未來的門戶，一系列的平面廣告中，小朋友化身銀行職員，象徵恒生真誠地為客戶提供有溫度的服務，支持各行各業客戶增長，並深入社區，代代相傳地連結社群。

林慧虹：傳統及客戶信任是基石

恒生行政總裁林慧虹表示，恒生作為香港最大的本地銀行，深厚傳統和客戶對其信任，是該行持續成長的基石，而「恒久・恒新」是其品牌承諾，將秉持傳統，謹守宗旨，在堅守核心價值的同時亦領導創新。她稱：「我們恒心如初，致力為客戶帶來嶄新且貼心的體驗，與企業客戶攜手成長，並透過社區項目， 助力香港繁榮發展。」

