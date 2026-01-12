Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇富比亞洲去年創13項拍賣紀錄 饒介《草書韓愈柳宗元文》2.5億成交

更新時間：16:08 2026-01-12 HKT
發佈時間：16:08 2026-01-12 HKT

蘇富比亞洲表示，2025年全年舉辦近80場展覽，創下13項拍賣紀錄，更拍出本年度於亞洲拍場所有門類中最高成交價的作品——饒介《草書韓愈柳宗元文》以2.5億港元高價成交，不僅成為蘇富比歷來最高價之中國書法作品，更是香港蘇富比有史以來歷時最長的競投戰。

本年度亞洲藝術拍賣系列成績驕人，於秋季錄得14年來最高新競投人數，並創喜多川歌麿及葛飾北齋《神奈川沖浪裏》的拍賣紀錄。蘇富比旗艦藝廊於置地遮打開幕兩年，其黃金地段帶動私人洽購與Sotheby’s Salon銷售額按月達10%，逾70%新買家透過私人洽購渠道接觸蘇富比。

受亞洲藏家需求驅動

縱觀環球藝術市場，持續受到亞洲藏家需求驅動，且爭相競投藍籌藝術家傑作，包括古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）、尚・米榭・巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）、亨利・馬蒂斯（Henri Matisse）及雷內・馬格利特（René Magritte）等。在近期紐約拍賣系列中，亞洲藏家亦佔30%競投總額，較去年翻倍增長。

奢侈品方面，愛馬仕為著名女演員珍・柏金（Jane Birkin）特別設計的標誌性原版柏金包於巴黎蘇富比成交，由日本藏家（Valuence Japan Inc.）購得，創下史上最高價的手袋拍賣紀錄。

泰國藏家活躍度上升

展望 2026年，蘇富比一年一度的新加坡拍賣將於1月新加坡藝術周期間舉行。儘管大中華地區仍是蘇富比亞洲市場的核心驅動力，蘇富比亦注意到東南亞地區的需求增長，特別是泰國藏家的活躍度上升。

此外，蘇富比旗艦藝廊將持續舉辦博物館級展覽與拍賣，邀請藏家於香港核心地帶沉浸式鑑賞藝術，這座佔地24,000平方呎的雙層藝術空間，迄今吸引逾百萬訪客，現時則正展出「天命傳承：郎世寧繪《池蓮雙瑞》」。

