置地旗下中環告羅士打大廈 獲另類資產管理公司Ares擴大辦公空間

置地公司今日（12日）宣布，另類資產管理公司Ares Management將於置地公司中環物業組合內的告羅士打大廈擴充並倍增其辦公空間。Ares 將在其自2017年起租用的同一大廈內辦公空間，新增約12,500平方呎面積，新租約將於今年3月生效。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德產（Neil Anderson）表示，Ares選擇在置地公司中環物業組合內擴展業務，印證公司作為金融服務企業首選位置的地位。截至去年6月底，銀行及其他金融服務租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶42%，保持為最大的租戶類別。

此外，告羅士打大廈建成於1980年，是一座位於中環、樓高48層的甲級商廈，連接行人天橋網絡，貫通中環核心區內的主要商業大廈及置地廣場中庭。