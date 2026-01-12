Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta關閉澳洲近55萬未成年賬號 IG成重災區 警告引發「打地鼠效應」

隨著澳洲實施全球首個「16歲以下社交媒體禁令」，科網巨頭Meta宣布，為配合新法規，已在澳洲關閉近55萬個被識別為16歲以下用戶的帳戶。Meta雖然配合執法，但警告禁令恐引發「打地鼠效應」，令青少年轉投更缺乏監管的平台。

澳洲禁16歲以下使用社交媒體

Meta發布網誌指出，是次大規模刪號行動主要針對三大平台。在被註銷的約55萬個帳戶中，Instagram佔比最重，達33萬個；其次是Facebook，約17.3萬個；新興平台Threads亦有近4萬個帳戶被關閉。

該法案於去年12月10日正式生效，強制包括TikTok及Instagram在內的社交平台，必須禁止16歲以下人士使用。若平台違規，將面臨最高4,950萬澳元（約2.58億港元）的巨額罰款。

Meta稱單方面封殺不能解決問題

儘管Meta採取合規行動，但Meta指出，單方面的封殺並不能解決問題，反而觀察到青少年正轉向下載其他替代性社交平台。Meta更形容這將引發「打地鼠效應」（Whack-a-mole effect），即當主流平台被封鎖，青少年會為了繞過禁令而遷移到新興、且缺乏安全監管的應用程式，令監管難度大增。

Meta重申，當局應推動行業統一的標準化年齡驗證機制，無論年輕人使用哪個應用程式，都能獲得保護。
 

