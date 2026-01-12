Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic推醫療版Claude 支援整合Apple Health 承諾數據不用於訓練模型 

繼OpenAI宣佈推出「ChatGPT Health」新功能後，AI初創公司Anthropic旗下「Claude」產品亦將推出全新醫療保健服務，不但支援整合Apple Health個人健康數據，更承諾不會使用客戶數據訓練模型。

擬增強生物學研究相關功能

Anthropic稱，新功能符合美國《健康保險流通與責任法案》（HIPAA）標準，意味醫院、醫療機構及消費者可安全地使用該工具處理受保護的健康數據。同時，Anthropic將整合科學數據庫至該產品，並增強生物學研究相關功能。

在消費者層面，Anthropic允許用戶從Apple Health及Function Health等應用程式匯出健康數據，目標是協助用戶整合數據，並與醫療提供者共享病歷紀錄。

Anthropic產品總監Mike Krieger表示，只要在監管和數據方面做得正確，醫療領域正是AI能發揮最大影響力的地方。他強調，新工具旨在賦予人們更多知識，讓他們能基於自身數據與醫療提供者對話時，獲得更深入理解。

85%臨床醫護稱效率提升

Anthropic又透露，美國大型非牟利醫療系統之一Banner Health，已有超過22,000名臨床醫護人員使用Claude，當中85%使用者表示工作效率及準確性有所提升。此外，製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）及史丹福醫療（Stanford Health Care）亦是其合作夥伴。

