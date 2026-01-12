職場設計幫手報到 Microsoft 365 Copilot Create入職記｜高海靜

早上九點，你拎著咖啡返到辦公室，準備開始工作，忽然聽到隔壁同事興奮地說：「今日有新同事報到！」

你抬頭望過去，卻見不到新桌牌，也沒有歡迎包——只有電腦螢幕彈出一句：

「Hi, I’m Microsoft 365 Copilot Create. Ready to make something beautiful together?」

原來，這位「新同事」不是人，而是一個專門負責幫你做封面、設計海報、製圖的AI拍檔。

每天都在提案、報告、交付的你，其實最缺的是……封面靈感。

下午三點開例會，老闆突然說：

「明天的季度檢討報告，封面設計得靚啲得唔得？」

你腦海即刻開始盤算：

• 時間不足、風格不一致、圖片庫沒有合適的素材，

• 打開 Power Point看著空白頁面，只能暗暗嘆氣。

就在這時，「新同事」 Microsoft 365 Copilot Create 出現了：

「Tell me your idea.」

你輸入一句：

「Professional blue business cover, clean layout, for quarterly business review.」

三秒後，這位Create同事就生成四個專業度極高的封面設計草稿。你完全不需要再找圖、裁圖、調色或修風格。

✔ 看起來像是找設計師特別做的

✔ 品牌色自動套用

✔ 想改風格？一句指令即可

此刻，你真心覺得：「這新同事真係幫到手！」

Create 同事的超能力：能生成、會改版、還能「揣摩你老闆的喜好」

• 如果你打算做團隊活動海報？

• 想設計LinkedIn 宣傳圖？

• 需要做一張 Teams 公告插圖？

你只需：

• 打開 Microsoft 365 Copilot

• 選擇 Create → Create Image

• 輸入你的想法

Create 同事就會自動：

• 生出多個版本供給你挑選

• 風格固定不跳 tone

• 可加入品牌 kit（公司色 / 字體）

• 甚至能參考你上傳的圖片做「類似風格」

你不用再為了找素材多開十個網站、在 Power Point 裡瘋狂對齊、或擔心圖片不夠專業。

這位新同事真的懂你。

他更懂你未說出口的職場需求。你可以說：

• 「要科技感一點，但不要太浮誇」

• 「顏色偏藍的企業風格，但不要太亮」

• 「能否做成橫幅版的？要放在 Teams 上」

Create同事都能秒懂，還會補一句：

「Here are 4 options. Tell me which direction you like.」

AI 不是取代，而是幫你專注高價值工作

傍晚，辦公室燈光漸暗，只剩電腦螢幕微光。你望著今天的工作清單，忽然發現——那些那些過去拖慢進度的視覺設計、封面挑選、圖片整理，竟然已經悄悄完成。這位新同事不會抱怨、不會疲倦，也不會搶功勞，只是默默幫你將點子變成畫面，釋放你的腦袋。

未來的職場，不是與AI競爭，而是合作。AI幫你節省時間，減少OT，讓你專注做更高價值的工作，令平凡的工作日變得輕鬆、有趣，甚至更貼近你想要的樣子。Microsoft 365 Copilot Create，就是那個默默幫你提升效率的工作拍檔。

（以上配圖皆由Microsoft 365 Copilot Create生成）

Microsoft香港雲端架構師

高海靜