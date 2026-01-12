Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

職場設計幫手報到 Microsoft 365 Copilot Create入職記｜高海靜

商業創科
更新時間：11:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-12 HKT

早上九點，你拎著咖啡返到辦公室，準備開始工作，忽然聽到隔壁同事興奮地說：「今日有新同事報到！」

你抬頭望過去，卻見不到新桌牌，也沒有歡迎包——只有電腦螢幕彈出一句：

「Hi, I’m Microsoft 365 Copilot Create. Ready to make something beautiful together?」

原來，這位「新同事」不是人，而是一個專門負責幫你做封面、設計海報、製圖的AI拍檔。

每天都在提案、報告、交付的你，其實最缺的是……封面靈感。

下午三點開例會，老闆突然說：

「明天的季度檢討報告，封面設計得靚啲得唔得？」

你腦海即刻開始盤算：

•    時間不足、風格不一致、圖片庫沒有合適的素材，
•    打開 Power Point看著空白頁面，只能暗暗嘆氣。

就在這時，「新同事」 Microsoft 365 Copilot Create 出現了：

「Tell me your idea.」

你輸入一句：

「Professional blue business cover, clean layout, for quarterly business review.」

三秒後，這位Create同事就生成四個專業度極高的封面設計草稿。你完全不需要再找圖、裁圖、調色或修風格。

✔ 看起來像是找設計師特別做的
✔ 品牌色自動套用
✔ 想改風格？一句指令即可

此刻，你真心覺得：「這新同事真係幫到手！」

Create 同事的超能力：能生成、會改版、還能「揣摩你老闆的喜好」

•    如果你打算做團隊活動海報？
•    想設計LinkedIn 宣傳圖？
•    需要做一張 Teams 公告插圖？

你只需：

•    打開 Microsoft 365 Copilot
•    選擇 Create → Create Image
•    輸入你的想法

Create 同事就會自動：

•    生出多個版本供給你挑選
•    風格固定不跳 tone
•    可加入品牌 kit（公司色 / 字體）
•    甚至能參考你上傳的圖片做「類似風格」

你不用再為了找素材多開十個網站、在 Power Point 裡瘋狂對齊、或擔心圖片不夠專業。

這位新同事真的懂你。

他更懂你未說出口的職場需求。你可以說：

•    「要科技感一點，但不要太浮誇」
•    「顏色偏藍的企業風格，但不要太亮」
•    「能否做成橫幅版的？要放在 Teams 上」

Create同事都能秒懂，還會補一句：

「Here are 4 options. Tell me which direction you like.」

AI 不是取代，而是幫你專注高價值工作

傍晚，辦公室燈光漸暗，只剩電腦螢幕微光。你望著今天的工作清單，忽然發現——那些那些過去拖慢進度的視覺設計、封面挑選、圖片整理，竟然已經悄悄完成。這位新同事不會抱怨、不會疲倦，也不會搶功勞，只是默默幫你將點子變成畫面，釋放你的腦袋。

未來的職場，不是與AI競爭，而是合作。AI幫你節省時間，減少OT，讓你專注做更高價值的工作，令平凡的工作日變得輕鬆、有趣，甚至更貼近你想要的樣子。Microsoft 365 Copilot Create，就是那個默默幫你提升效率的工作拍檔。

（以上配圖皆由Microsoft 365 Copilot Create生成）

Microsoft香港雲端架構師

高海靜

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
22小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
12小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
5小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
17小時前
美媒：聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查
美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓
即時國際
1小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
19小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
20小時前
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
政情
2小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
22小時前