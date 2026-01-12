Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地車企「反內卷」仍兩難 產業轉型從量轉「質」料成漫長攻堅戰

商業創科
更新時間：10:33 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:33 2026-01-12 HKT

中國汽車產業正浮現微妙的轉變訊號。從長城汽車宣布全員雙休，到寧德時代、比亞迪調升薪酬，龍頭車企正釋出改善員工福利的訊號；同時，企業也開始正視供應鏈健康，比亞迪改革備受爭議的內部支付系統「迪鏈」，帶動多間車企付款周期亦縮短。不過，車企曙光初現之際，卻要面對殘酷的價格戰。寶馬今年起率先劈價促銷，令以價換量銷售策略持續。專家指出，在宏觀經濟與消費者購買力未明顯改善，市場需求下降，而內地購車群正是「上有老、下有小」的中年群體，要面對養老、育兒、失業三重壓力，「有存款也不敢隨便花」，內地車企「反內卷」仍面對兩難局面，令這場由官方倡導，從「量」轉為「質」的產業轉型，成為漫長的攻堅戰。

車企釋出改善員工福利訊號

今年年初，河北保定長城汽車的員工食堂在午間時段出現歡呼場面。據悉，有員工在刷新公司內部系統時，發現2026年工作日曆已標註「周末雙休」。這標誌着該公司員工休假制度完成了自「單雙休」演進至「大小周」，再到如今完整雙休的關鍵迭代。在此之前的2025年12月31日，動力電池製造商寧德時代通過官方招聘平台宣布，將對一線生產員工的薪資結構進行優化，全面上調基本工資及綜合收入水平。與此同時，近期多位比亞迪員工透露獲得薪資調整，漲幅據稱在500元至4500元人民幣之間，比亞迪方面亦確認存在調薪安排。

從長城的「雙休制」落地，到寧德時代、比亞迪相繼調整薪酬，一系列事件似乎預示，自去年中以來由官方倡導的汽車行業「反內卷」行動，正顯現出初步跡象。

「反內卷」進程延伸至產業鏈

「反內卷」進程還延伸至更深層的產業鏈財務健康層面。去年6月，多間頭部車企曾公開承諾將對供應商的支付帳期縮短至不超過60天。據內地媒體根據上市公司財報統計，過去半年這一承諾得到落實，尤其是在2025年第三季度改善明顯。從具體數據看，在13間內地上市整車企業中，與2025年第一季度相比，所有車企前三季度的「應付帳款周轉天數」均有所下降；若與上半年相比，亦有11間車企呈現下降趨勢。

車企供應商財務方面亦有所改善。零部件上市公司的財報分析顯示，近七成公司的「應收帳款周轉天數」在前三季度出現下降。一間車企供應商「多利科技」的工作人員證實，當前趨勢是「現金支付佔比增加，票據支付佔比減少」，表明支付條件正在發生實質性好轉。

更令業內關注的深層次變化，是比亞迪對其內部供應鏈金融系統「迪鏈」的調整。去年第四季度，多間供應商向媒體表示，比亞迪已從去年11月起啟動「迪鏈」支付系統的改革計劃，通過點對點溝通，逐步將支付方式轉換為銀行承兌匯票、商業承兌匯票及現金，預計整個過渡期需1至2年。有供應商表示：「迪鏈過往的付款周期最長可達一年，未來供應商會好過些。」據業內估算，憑藉迪鏈系統，比亞迪每年可節省逾百億元人民幣融資成本。

專家：更像一場漫長轉型開端

去年5月，長城汽車董事長魏建軍曾在直播中提及行業財務狀況，更暗指「車圈恒大」已存在，引發廣泛討論。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，比亞迪此次支付體系改革，標誌着中國汽車產業從追求規模擴張，轉向注重供應鏈健康與可持續發展的新階段。

不過，前孚能科技總經理陳斌波指出，出現積極跡象並不意味汽車行業已擺脫「內卷」，更像是一場漫長轉型的開端，市場整體競爭壓力未見緩解。一方面，有企業加薪、落實雙休；另一方面，亦有大型車企被傳取消高額年終獎。與此同時，終端價格戰更趨白熱化。2026年元旦，寶馬大幅調降主力車型售價，部分車型降幅達到30萬元人民幣，顯示以價換量繼續是市場常態。

騰易研究院院長周麗君指出，走出「內卷」的根本難題在於宏觀經濟。消費者購買力現已下降，「舉個例子，以前可能100人有買車需求，現在只剩50人」。他特別提到，中國車市平均購車年齡已達40歲，這群「上有老、下有小」的中年群體面臨養老、育兒、失業三重壓力，「有存款也不敢隨便花」。因此，車企「反內卷」仍面對兩難局面。

