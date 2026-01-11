安踏據報提購Puma達29%股權 已準備好收購資金

路透社引述消息人士透露，內地體育用品股一哥安踏體育（ANTA Sports，2020）已提出從法國皮諾家族（Pinault family）手中收購陷入困境的德國運動服裝品牌Puma的29%股份。

目前收購進展陷入停滯

路透報道，消息人士稱安踏體育在幾周前就提出收購，並準備好收購所需的資金，但目前收購進展陷入停滯。據透露，皮諾家族旗下Artemis集團先前預期自身持有的Puma股份，報價應超過每股40歐羅。

收購的消息傳出後，Puma上周四收漲9%，股價創2025年5月以來最高；至周五回順。截至上周三，Puma市值為33億歐羅，較去年同期跌約50%，主因是該品牌的銷售額大幅下滑。

2019年曾收購Amer Sports

消息人士在去年11月就曾透露，在香港上市的安踏體育有意收購Puma。安踏過去就以收購和重組西方運動、生活風格品牌而聞名；2019年，安踏主導的財團收購了Amer Sports，而這間公司旗下擁有運動用品器材商Wilson等知名品牌。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師表示，Artemis集團可能出售其持有的29%股份，這對於Puma的股權發展來說是一個正面的訊號，潛在的新所有權可以支持對該品牌的投資，提供新的視角，並支持新任行政總裁Arthur Hoeld領導下的轉型戰略。