特朗普關稅倘敗訴 貝森特稱有足夠資金應付退款

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周五向路透社表示，如果最高法院裁定總統特朗普關稅政策不合法，美國財政部有足夠資金支付任何被命令退還的關稅，但退款需在數周甚至一年內分批發放。

料成企業意外之財

貝森特受訪時表示，他仍然懷疑法院會裁決反對特朗普的關稅，但他認為任何退款都將成為企業的意外之財，因為這些企業已將增加的成本轉嫁給了客戶。他說：「如果我們必須這樣做，不會有問題，但我可以告訴你，如果發生這種情況——我認為不會——這只是企業的意外之財，起訴美國政府的Costco，他們會把錢還給客戶嗎？」

貝森特又說，任何不利裁決可能不會是簡單的是非結果，而可能是更為微妙的結果，這可能使退款過程變得複雜。他表示，總體而言，商界並沒有將關稅轉嫁給消費者，駁斥特朗普關稅導致通脹的說法，他說通脹一直低於整體通脹水平。

相關文章：美股2026年開局牛氣沖天 預示8成機會全年升 專家提醒下周關稅裁決勢牽波瀾

據路透報道，截至周四財政部手頭現金近7,740億美元，足以支付任何退款。財政部對2026年1月至3月的借款估計預計3月底現金餘額約為8,500億美元。貝森特說：「我們談論的不是所有錢都在一天內支出。可能在幾周、幾個月內，甚至可能需要一年多，對吧？」他又表示，預計財政部2025日曆年的預算數據將顯示赤字較2024年減少3000億至4000億美元，提供額外能力。政府按財政年度運作，報告2025財政年度（截至9月30日）赤字為1.775萬億美元。

外界原本預計最高法院會在周五作出裁決，目前尚不清楚法院何時會對關稅案作裁決，該案挑戰特朗普總統使用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對幾乎所有美國貿易夥伴實施廣泛關稅的做法。

推算總額近1500億美元

有進口商表示，如果最高法院認定特朗普基於IEEPA的關稅是非法的，他們預計在收回已繳納的關稅方面會遇到困難。根據海關和邊境保護局截至12月14日評估的這類關稅1,335億美元，據路透社的計算，總額現在可能接近1,500億美元。

貝森特對這一總額表示異議，稱這「不是數字」，指潛在退款的關稅。他說還有其他法律授權下的關稅收入，但沒有提供基於IEEPA的關稅具體數字。