OpenAI與軟銀聯合投資10億美元於SB Energy 加速AI數據中心建設

OpenAI和軟銀集團已聯合向SB Energy投資10億美元，SB Energy正與這些科技公司合作在美國大規模建設為人工智能提供算力的數據中心。

兩間公司各投資5億美元

據聲明，OpenAI和軟銀將各投資5億美元支持SB Energy作為數據中心開發商和營運商。OpenAI又宣佈已選擇SB Energy建設和營運其位於德克薩斯州米勒姆縣的1.2吉瓦數據中心。雙方並未披露此項投資的估值。

SB Energy長期以來一直得到軟銀的支持，最初成立為可再生能源和儲能開發商，但近年來已擴展到開發、擁有和營運數據中心領域。繼去年從Ares基礎設施機會基金籌集8億美元後，此次又獲得新資金。

軟銀是OpenAI最大的投資者之一；軟銀和OpenAI與SB Energy的合作，再加強幾間公司的關聯交易，一方面支撐人工智能行業，但也引發了市場對人工智能投資泡沬的擔憂。

合作屬星際之門計劃一環

SB Energy合作建立在OpenAI的星際之門(Stargate)計劃之上，這是AI初創公司與包括軟銀和甲骨文在內的合作夥伴的聯合項目，目標是在4年內在美國投資5000億美元用於數據中心和人工智能基礎設施。該項目的第一個站點是由甲骨文開發並與開發合作夥伴Crusoe共同建設的位於德克薩斯州阿比林的大型數據中心。SB Energy正在開發數個多吉瓦級數據中心園區。

