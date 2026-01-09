Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮國恒延任金管局副總裁2年 任期將達18年

商業創科
更新時間：16:41 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:41 2026-01-09 HKT

金管局宣布，財政司司長根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，批准延長副總裁阮國恒的任期2年，今年8月生效。阮國恒將繼續負責金管局的銀行政策、監管、操守及法規事宜。

任期2028年屆滿

現年62歲的阮國恒負責銀行政策、監管、操守及法規事宜，於2010年1月1日獲委任現職至今，兩年前年屆正常退休年齡後已獲續任2年，意味連同今次續任，將出任副總裁職務達18年。

阮國恒1996年加入金管局，出任行政處處長，其後調任不同職位，包括負責有關中國內地經濟與市場發展的研究及聯絡工作，並在2000年調往銀行監理部出任處長。阮國恒其後於2004年7月獲委任為銀行業拓展部助理總裁，於2005年6月出任銀行監理部助理總裁，及於2008年7月調任外事部助理總裁。

