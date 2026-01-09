萬科據報應當局要求籌備債務重組 深鐵或不出手救助 2027年美元債急挫

據彭博引述消息報道，作為少數尚未違約的大型房企之一，中國萬科正應監管當局要求，籌備全面的債務重組方案，此舉意味著這家有國資背景的房企正一步步逼近違約邊緣。報道指，監管機構近期要求萬科加速改革步伐，並盡快提交重組方案。在一般情況下，啟動債務重組通常會導致暫停償債，從而構成違約。

報道引述消息稱，萬科面臨近500億美元的有息負債，資金壓力日益加劇。若實施重組，將是中國歷來規模最大的債務重組之一，同時亦釋放出至今最明確的訊號，其最大股東、具國資背景的深圳地鐵集團將不會出手救助。

需北京批准 債權人或面臨削債

這意味著萬科正在要求所有債權人同意削債（Haircut）或推遲還款，擴大了此前僅針對部分地方債務延期支付的努力。知情人士指出，情況仍可能變化，且北京方面需先批准該計劃，才能提交給債權人審議。

全面的債務重組方案有助於簡化與貸款機構的談判流程，減少不同債權人團體之間的爭議，對專注於穩定房地產市場而非個別企業救助的當局而言，這是合理選擇。

美元債創發行以來歷史新低

消息傳出後，萬科2027年到期的美元債價格急瀉，一度下跌兩美仙至約15美仙水平，創下該債券自2017年發行以來的歷史新低。

對於有關消息，萬科、深圳市政府、萬科所在地廣東省、中國住房與城鄉建設部及國務院新聞辦公室亦未立即回覆。

萬科過去數周一直為避免違約而加速行動，在深圳地鐵縮減支持力度後，公司與投資者舉行了一連串會議。雖然一筆境內債券的持有人給予萬科30個交易日的寬限期至1月下旬，以進行進一步協商，但拒絕了萬科最初提出延期12個月的請求。若在寬限期內未能達成協議，即使重組計劃尚未出爐，萬科仍面臨違約風險。

「老臣子」執董郁亮周四請辭

萬科周四（8日）公布，收到執行董事及執行副總裁郁亮的書面辭職報告。公告指，郁亮因到齡退休，申請辭去有關職務，辭職後將亦不再擔任該公司任何職務，並已即日生效。

公告指，郁亮確認與董事會無任何意見分歧，而在該公告披露日，郁亮持有萬科約739.5萬股A股。

郁亮為「萬科老臣子」，據內媒報道指他生於1965年，現年60歲。他1990年加入萬科，1994年起任董事，1996年任副總經理，1999年任常務副總經理兼財務負責人，2001年他接替王石，在該年起至2018年1月任公司總裁，2017年7月至2025年1月任職董事會主席。2025年1月起，他辭任公司主席職務，由大股東深鐵集團董事長辛杰接任，郁亮改任公司執行副總裁。



