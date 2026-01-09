Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克xAI斥逾200億美元建密西西比數據中心 證實明年2月啟用 

商業創科
更新時間：15:40 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:40 2026-01-09 HKT

據路透社報道，密西西比州州長Tate Reeves周四證實，馬斯克旗下AI初創公司xAI將投資超過200億美元（約1,560億港元）在該州紹斯黑文（Southaven）興建一座大型數據中心。Tate Reeves亦指，生成式AI熱潮推動對更大計算能量的需求。

聲明指出，xAI預計該數據中心將於2026年2月正式投入運作。馬斯克早於去年12月30日已宣佈收購該數據中心項目，並將其命名為「MACROHARDRR」。

馬斯克當時曾透露，該項目將使xAI的算力提升至2吉瓦（GW），惟當時未有披露具體投資金額及選址細節。

毗鄰孟菲斯「Colossus」數據中心

據州長聲明透露，新數據中心的選址鄰近xAI在紹斯黑文新收購的發電廠用地，同時亦靠近公司位於田納西州孟菲斯（Memphis）現有的數據中心。孟菲斯目前安置了xAI號稱全球最大的超級電腦集群「Colossus」。
 

