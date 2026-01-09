國泰據報節約部門開支及小規模裁員 公司回應：積極把握三跑機遇 持續擴展業務並招募人才

據彭博引述知情人士報道，國泰航空（293）已要求所有部門尋找節約和效率提升的方法，試圖控制支出，以應付預期今年較低的業務增長。

國泰最新報12.68元，跌0.39%。

對非營運人員節約5%

知情人士表示，該航空公司正針對非營運人員尋求約5%的節約，處理總部在市場營銷和行政等領域的支出，部分是為了為包括人工智能在內的投資騰出資金。作為過程的一部分，一些部門和職位正在合併，一些員工正在重新調配。有知情人士表示，將對香港和海外員工進行小規模的裁員，《星島頭條》據內部消息，國泰去年已展開裁員行動。

國泰：今年招聘約3000人

國泰回應表示，積極把握三跑道系統及其他有利條件所帶來的機遇，持續擴展業務並招募新人才，尤其著重於香港市場的招聘工作。該公司於2025年的員工總人數達至約34,000人，整個集團亦計劃於2026年招聘約3,000人，以支持公司的長遠發展。同時亦持續審視及調整公司在香港及全球其他地區的組織架構，以確保其切合集團業務發展所需。擁有一個高效且具執行力的團隊，將有助國泰在競爭激烈且瞬息萬變的外圍環境中保持穩健與靈活性。國泰又表示，致力於持續評估及優化業務運作及組織架構，以確保能實現公司的長遠策略目標。

彭博分析師Eric Zhu表示，隨著運力增長放緩，成本紀律對國泰維持盈利能力至關重要。在外國航空公司增加運力的情況下，該集團還必須主動管理支出，以抵消乘客收益率下降帶來的進一步壓力。