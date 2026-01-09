Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克旗下xAI第三季虧損擴至600億 力谷AI機械人軟件項目Macrohard

商業創科
更新時間：10:54 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:54 2026-01-09 HKT

據彭博審閱內部文件報導，馬斯克旗下的AI初創公司xAI在興建數據中心、招募人才及開發軟體方面投入巨額，導致虧損持續上升。內部文件顯示，截至2025年9月底的首三季度，xAI已錄得78億美元（約608.4億港元）淨虧損。公司管理層向投資者透露，目前的虧損是為了換取「逃逸速度」（Escape Velocity）般的增長，長遠目標是建立名為「Macrohard」的純AI軟件生態，並最終用於驅動Tesla人型機械人Optimus。

文件顯示，這家快速增長的AI初創公司在2025年首九個月內，已消耗78億美元現金。管理層表示，正迅速動用近期融資資金，目標是構建自給自足的AI，並最終用於驅動Tesla Optimus人形機器人，以取代人類勞動力。xAI目前的核心焦點是全速構建AI代理及其他軟件，這些產品將匯入被稱為「Macrohard」的項目。

另外，高層亦指，xAI擁有繼續積極投入的必要資源。文件更借用航天動力學術語，將AI的急速增長形容為「逃逸速度」，這也是馬斯克常用於形容SpaceX等旗下公司增長速度的詞彙。

首三季收益逾2億美元 遠低於年度目標

營收方面，截至2025年9月30止的第三季，收入按季接近翻倍至1.07億美元。雖然首三季累計銷售額超過2億美元，且第三季毛利由前一季的1,400萬美元增至6,300萬美元，但仍與去年6月向投資者提出的5億美元年度營收目標相差甚遠。

儘管營收向好，但xAI的虧損仍在擴大。截至9月，公司錄得息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）虧損達24億美元，這一虧損數字亦高於公司此前預計的全年22億美元EBITDA虧損。

新一輪融資200億美元 可支撐一年以上

為了支撐龐大的資本開支，xAI Holdings（xAI及社交平台X的母公司）早前完成新一輪200億美元的融資，投資方包括Nvidia、Valor Equity Partners及卡塔爾投資局，推動公司估值達到2,300億美元。據悉，xAI目前每月的投資支出仍低於10億美元，新一輪資金預計將支撐未來一年以上的公司營運。
 

