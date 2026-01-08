精鋒醫療3度叩門終成功掛牌 兩創辦人均為年輕博士

據星島環球網報道，兩位30歲左右的年輕博士創業8年，便成功帶領公司叩響港交所的大門。

1月8日，精鋒醫療（2675）正式掛牌港交所主板，發行價43.24港元每股，募資淨額約11.17億元（人民幣，下同）。

開盤首日，精鋒醫療延續暗盤大漲的態勢高開高走，盤中一度漲超35%，股價最高達60港元每股，截至1月8日收盤，精鋒醫療上漲30.90%，報56.60港元每股，港股市值爲183.16億元。

精鋒醫療創始人均爲美國頂尖學府博士，並且是中國首家及全球第二家同時取得三類手術機器人註冊審批的公司，在啓動赴港上市後便備受各界關注。

但現如今手術機器人的千億市場早已站滿勁敵，第三次IPO終於在港交所成功上市的精鋒醫療，又能否在瀰漫的硝煙中殺出一條生路？

土豪氪金千萬

《星島》了解到，赴港IPO前，精鋒醫療已完成7輪股權融資，累計融資金額超20億元，投資者除了聯想控股、淡馬錫、紅杉資本等知名機構，還有社保基金、中國國有企業混合所有制改革基金等“國家隊”，最後一輪估值約15.07億美元，較首輪投後估值增長約246倍。

此次港股上市，精鋒醫療全球發售2772.22萬股H股，超額分配發售415.83萬股，每股發售價43.24港元，全球發售淨籌資額約11.17億港元。最終香港公開發售獲1091.94倍認購，國際發售獲25.18倍認購。

招股階段最爲市場關注和熱議的，便是精鋒醫療背後堪稱豪華的基石投資者陣容，且各路土豪已包攬其近半的發售股份。

精鋒醫療的13家基石投資者，包括Abu Dhabi Investment Authority（阿布扎比投資局/ADIA）、UBS Asset Management（瑞銀資產管理）、OrbiMed（奧博資本）騰訊、華夏基金、LYFE、大灣區共同家園投資等，合計參投約5.84億元，佔全球發售的48.7%。

其中阿布扎比投資局是中東地區最大的主權財富基金之一，近幾年在中國市場頗爲活躍，投資力度不斷加大，截至2025年一季度，該土豪基金已是27只A股企業的前十大流通股東，累計持股市值超106億元，環比增長74%。

而醫療健康領域是阿布扎比投資局重倉的領域之一。此前該基金不僅砸下上百億成立專門面向中國醫療行業的基金，還高調成爲諸多醫療及醫藥企業的股東，如創新藥一哥百濟神州、國內規模最大的藥用玻璃企業山東藥玻、中國最大的微創手術器械供應商康基醫療等。

在2025年12月30日至2026年1月5日精鋒醫療招股期間，阿布扎比投資局砸下1500萬美元獲得該公司269.90萬股公開發售股份，佔其已發行股本的0.7%，爲最大的基石投資者。

按截至1月8日收盤時，精鋒醫療56.60港元每股計算，阿布扎比投資局手中的股份，在上市首日便已浮盈3605.86萬港元。

20台機器人撐起1.6億年收入

精鋒醫療創始人王建辰、高元倩夫婦均爲天津大學機械工程博士，85後的兩人在美國麻省理工、美國哈佛大學公派留學結束後，於2017年回深圳開始技術創業。

作爲一家專注於高端手術機器人設計、開發及製造的醫療科技企業，成立僅8年的精鋒醫療如今已成爲國內手術機器人龍頭之一。

精鋒醫療也曾在2022年7月、2023年1月兩次遞交IPO申請，但都未能順利推進到下一步，因而此次IPO申請後，還引發證監會追問其2022年7月上市未果的原因，並補充說明股權激勵合規性等問題。

對於此前兩次IPO失敗的原因，《星島》也曾聯繫該公司相關負責人，但對方僅稱不便回應。

在兩度赴港上市折戟的過程中，精鋒醫療也在加快推進產品研發及上市。2022年12月、2023年11月、2025年1月，該公司的多孔腔鏡手術機器人、單孔腔鏡手術機器人及支氣管鏡機器人分別獲得中國藥監局的註冊批准，也是中國首家、全球第二家同時取得三類手術機器人註冊審批的公司。

其中多孔腔鏡手術機器人、單孔腔鏡手術機器人爲精鋒醫療的核心產品，先後於2022年12月、2024年12月實現商業化，因此直到2023年該公司才真正產生收入，並在產品逐漸放量後收入取得成倍式增長，但目前仍未實現盈虧平衡。

2023年至2025年上半年，精鋒醫療的總收入分別爲0.48億元、1.6億元、1.49億元，毛利率分別爲59.3%、61.3%、62.8%，同期研發費用分別達1.71億元、2.26億元、0.97億元，其中核心產品的研發投入分別佔研發開支總額的71.1%、76.0%、85.7%。

按此計算，精鋒醫療兩年半累計收入約3.57億元，而累計研發投入約爲4.94億元。

由於收入尚未能覆蓋研發費用等支出，且隨着產品商業化推廣開始產生相應的銷售及營銷費用，目前精鋒醫療仍表現爲虧損，但淨利潤虧損已明顯收窄，2023年至2025年上半年分別爲-2.13億元、-2.19億元、-0.89億元。

值得一提的是，2024年精鋒醫療多孔腔鏡手術機器人在國內售出了20台，便爲精鋒醫療帶來了近1.5億元的收入。按合約銷量統計，該產品在2025年上半年已賣出31台。

在出海熱潮下，2025年精鋒醫療也開始拓展海外市場，同年3月份順利在歐盟獲得註冊批准，並持續在日、韓、中東、南美等其他國家推進落地。截至2025年上半年，該公司已簽訂了61台核心產品的全球銷售協議。

2025年上半年，精鋒醫療的海外市場收入已有約0.61億元，佔同期總收入的比重達四成。

截至2025年12月21日，採用精鋒醫療多孔腔鏡手術機器人及單孔腔鏡手術機器人完成的機器人輔助臨牀手術分別超過1.2萬例及2000例。

挑戰重重

現如今，手術機器人是一個全球範圍內的潛力市場。

據弗若斯特沙利文數據，2024年手術機器人全球市場規模已達212億美元，預計2033年將達到842億美元。聚焦中國市場，2024年規模近72億元，隨着機器人輔助手術的臨牀需求增長及利好政策推動，預計2033年將可快速提高至1020億元。

目前，我國手術機器人主要集中在腔鏡手術機器人、關節手術機器人、脊柱手術機器人等領域，其中腔鏡手術機器人被視爲商業價值最大的手術機器人，佔據了六成以上的市場份額。

但廣闊的發展前景必然伴隨着激烈的市場競爭。目前僅多孔腔鏡手術機器人領域，國內就已有13款產品獲批，包括11款國產以及2款進口產品，其中美國直覺外科公司的達芬奇系統無論是在國內還是全球市場，幾乎都處於常年壟斷的地位。

作爲後來者的精鋒醫療，便在產品商業化之初採取低價策略搶奪國內市場份額，在直覺外科達芬奇每臺2000萬元的價格下，精鋒醫療多孔腔鏡手術機器人定價約1500萬元，擁有一定的價格優勢。

但價格顯然是各項壁壘中最軟弱的競爭手段。在國內競品中，微創機器人的腔鏡手術機器人價格亦與精鋒醫療相近，而另一家國產企業思哲睿更是將旗下康多機器人定價爲540萬至990萬元的區間。

有行業分析指出，精鋒醫療多孔腔鏡手術機器人的機械臂精度和濾抖算法實際已逼近達芬奇的水平，但後者已佔領市場份額大頭多年，爲大部分外科醫生所熟悉使用，精鋒醫療要贏得市場，需在產品培訓方面進行補強。

精鋒醫療也在招股書中稱，2021年公司便開始與三甲醫院合作，建立全國範圍內的培訓中心網絡。截至2025年8月，公司已在全國主要城市建立了9個培訓中心，未來計劃在全球新建約20個地區培訓中心。這一佈局無疑是在爲進一步搶奪國內及海外市場做準備。

除此之外，手術機器人的產業鏈建設，亦被認爲是精鋒醫療在產品逐漸進入商業化放量階段後需要面臨的另一大挑戰之一。

相較微創機器人、威高骨科機器人等有母公司撐腰的企業，單打獨鬥的精鋒醫療在產業鏈協同、產能建設上無疑處於弱勢。

《星島》獲悉，2017年成立之初，精鋒醫療便已在深圳同步建立生產基地，近幾年推進IPO的同時，亦在着力提升自身生產力。2025年12月12日，該公司年度第100臺手術機器人在深圳生產基地下線。

而在招股書披露的募資用途中，精鋒醫療表示將有約四成資金用於核心產品的研發、兩成用於核心產品的商業化，另外10%用於擴大產能、10% 用於潛在戰略收購、投資或合作等。

《星島》記者 黃冬豔 廣州報道