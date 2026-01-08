投資署去年助逾30間生命健康企業來港 中醫藥佔雙位數 新荷花申上市尋國際資金

投資推廣署舉辦中醫藥發展論壇，投資署創新及科技、生命與健康科學總裁黃煒卓表示，去年該署成功協助30多間與生命及健康科學相關的企業來港落戶或擴充業務，其中中醫藥企業達雙位數百分比。業界廣藥集團表示，計劃在港建設先進製造中心，目標2026年敲定方案；而中藥飲片企業新荷花則籌備來港上市，正積極評估新田科技城、河套等園區的投資機會，計劃在港建設標準化工廠。

投資署黃煒卓：一站式支援落戶企業

黃煒卓指出，投資推廣署的任務分為兩大方向，包括對外透過全球30餘個海外辦事處，結合中醫醫院成立、檢測中心落成及《中醫藥發展藍圖》發布的契機，向國際推廣香港的中醫藥產業優勢；對內則為落戶企業提供一站式支援，協助他們對接本地大學、研發機構、政府部門及潛在投資者。

北都預留空間發展中醫藥生產基地

在具體產業支援方面，黃煒卓提到，北部都會區的發展將提供重大機遇。在該區300平方公里的土地規劃中，新田科技城、河套區的港深創新及科技園等重點園區，將預留空間發展中醫藥生產基地，而政府更推出配對基金，資助企業設立智能生產線，最高資助額可達2億元。他稱，目前，香港已有大埔、將軍澳及元朗三個創新園區，其中將軍澳先進製造業中心已有企業進駐；而河套區首期已有3棟大樓落成，後續尚有2棟專注於生產用途的大樓將投入使用，企業亦可透過公私營合作模式參與園區建設。

廣藥白雲山以港為總部 建七大中心

廣藥集團旗下廣藥白雲山香港總經理陳志釗表示，將加大在港投資，全力推進七大中心建設。他透露，集團已率先成立財資中心及國際研發中心，後續將陸續建立在地化經營與戰略營銷中心、先進製造中心、海外註冊中心、人才中心，以及品牌聯絡中心，構建覆蓋研發、生產、營銷、資本運作的全方位體系。

陳志釗表示，該集團將以香港為總部，先拓展東南亞市場，再循「一帶一路」進入中東及南美洲。產品方面，他指旗下「王老吉」海外版已在泰國、馬來西亞、印尼上市，未來將推動滋腎育胎丸、夏桑菊等核心中成藥登陸更多海外市場。

新荷花去年申港上市 路演接觸三成國際投資者

中藥飲片生產商新荷花董事總經理江峰表示，新荷花已於去年3月正式向港交所提交主板上市申請，目前已完成路演並待聆訊，有望成為兩岸三地首間上市的中藥飲片企業。他透露，在路演接觸的投資者中，有約30%為國際投資者，顯示出海外資本對高質量中醫藥領域的興趣。

江峰又表示，該公司正積極評估新田科技城、河套區等園區的投資機會，計劃在港建設符合「香港中藥材標準」的標準化工廠，此舉旨在更好地配合其作為香港中醫醫院主要供應商的角色——在該院全部530餘個臨床用藥品種中，新荷花獨家中標超過300項。

江峰指出，《港標》是國際市場的通行證，而香港在CITES瀕危物種貿易管理的規範性，使其成為中藥材國際貿易的天然樞紐，他期望未來香港業務能從目前佔集團總額約1%的比重顯著提升。