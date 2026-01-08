Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

螞蟻阿福推出半年月活躍用戶3000萬 七成內地醫生推薦病人用AI健康服務

商業創科
更新時間：17:16 2026-01-08 HKT
發佈時間：17:16 2026-01-08 HKT

螞蟻集團表示，旗下AI原生健康應用「螞蟻阿福（AQ）」，自去年6月推出以來，截至2026年1月，累計擁有3000萬名月度活躍用戶（MAU），每日解答超過1000萬個健康提問。螞蟻阿福在中國公共衛生媒體《生命時報》調查中，成為最多受訪醫生推薦使用的平台。

螞蟻阿福引述《生命時報》的調查結果，該調查訪問約500名中國內地醫院醫生，顯示逾70%受訪醫生會向大眾推薦使用AI醫生服務，以解答日常基礎健康疑問。

健康解答、用藥諮詢等四大場景宜用AI

報告指，受訪醫生認為，健康問題解答、報告解讀、飲食運動指導以及用藥諮詢，是最適合使用AI醫生的四大場景。除了面向病人，調查發現超過60%受訪醫生，已經利用AI醫生服務來協助他們工作，逾90%對AI醫生的未來發展感樂觀。

螞蟻阿福化醫生臨床經驗成「AI分身」

螞蟻阿福指，跟已全國多位頂尖醫生合作，將其臨床經驗訓練成「AI分身」，在平台上提供免費諮詢服務。該平台指，這些AI智能體（AI Agent）負責解答用戶常見及例行性的健康問題，讓醫生能專注於更複雜的病例，而螞蟻阿福於2025年上的名醫「AI分身」累計解答2700多萬個健康諮詢。

不提供醫療診斷 仍可大量處理提問

螞蟻阿福續指，即使其並不提供醫療診斷，也不會替代真人醫生專業，但受訪醫生普遍認同AI醫生服務能跨越時間和地域限制，高效處理大量病人提問。調查中，受訪者指出，AI系統能運用廣泛醫療知識，處理大量查詢，並且耐心回應，有助緩解病人焦慮，尤其是處理日常和重覆性的提問。

