天數智芯1.26公佈未來三代GPGPU路線圖 正面與Nvidia競爭

商業創科
更新時間：17:40 2026-01-08 HKT
發佈時間：17:40 2026-01-08 HKT

天數智芯（9903）今日首日上市收報156.8元，僅升逾8%，遠不及暗盤時表現。另一方面，公司表示，將於1月26日重磅發布未來三代產品路線圖，內容涵蓋創新GPGPU架構設計、高質量算力基礎設施建設，以及面向互聯網領域的雲端AI訓練推理產品等核心方向。

有業界預測，2026至2028年，該路線圖所涉產品將與英偉達（Nvidia）H200、B200展開正面角逐。

