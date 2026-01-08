天數智芯1.26公佈未來三代GPGPU路線圖 正面與Nvidia競爭
更新時間：17:40 2026-01-08 HKT
發佈時間：17:40 2026-01-08 HKT
天數智芯（9903）今日首日上市收報156.8元，僅升逾8%，遠不及暗盤時表現。另一方面，公司表示，將於1月26日重磅發布未來三代產品路線圖，內容涵蓋創新GPGPU架構設計、高質量算力基礎設施建設，以及面向互聯網領域的雲端AI訓練推理產品等核心方向。
有業界預測，2026至2028年，該路線圖所涉產品將與英偉達（Nvidia）H200、B200展開正面角逐。
相關文章：內地據報要求科企暫停訂購Nvidia H200晶片 彭博：最早本季批准部份進口
