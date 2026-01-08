PayMe遭私隱專員公署「循規審查」 檢查舊版本漏洞 滙豐：沒違反任何條例

【PayMe/滙豐】香港私隱專員公署據報正在調查滙豐（005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的風險。滙豐銀行回覆《星島頭條》指，私隱專員公署曾聯絡該集團進行循規審查，滙豐強調無收到任何機構指PayMe違反任何私隱條例。

私隱專員公署表示，已根據既定程序主動展開循規審查，檢視所有相關情況，包括對2019年之前註冊的舊有用戶而言，流動應用程式的私隱保障是否存在漏洞，以及透過流動應用程式向用戶作出提示的必要性。

舊用戶交易紀錄或被人看見

公署指出，根據初步資料顯示，2019年之前註冊的用戶如沒有把「誰可以看見由您付款的交易？」以及「誰可以看見別人付款給您的交易？」的私隱設定由「所有朋友」更改為「不公開」，其交易紀錄可能被其他用戶看見。

公署建議如舊有用戶不希望其交易紀錄被其他用戶看見，可於流動應用程式按照以下步驟更改有關設定：

前往「設定」，然後選擇「應用程式設定」，以找到相關「預設私隱設定」選項， 選擇「預設私隱設定」，在「誰可以看見由您付款的交易？」選擇「不公開」，以及「誰可以看見別人付款給您的交易？」選擇「不公開」。

同時，為保障用戶的個人資料私隱，公署亦已經向相關資料使用者作出以下建議：

流動應用程式的服務提供者應根據「預設私隱模式」原則，在預設設定中啟用最高級別的私隱保護，並要求用戶在降低私隱程度的設定時，例如允許其他用戶閱覽其個人資料時，作出刻意且知情的選擇；及 流動應用程式的服務提供者應採取適當措施，確保所有用戶知悉其權利及可更改私隱設定的選項。

倘被查機構採用可行步驟不屬違規

所謂「循規審查」，即指私隱專員公署針對特定組織或個人是否遵守相關法規、政策或標準的檢查與評估過程，目的在於確認其合規性。如機構已採取所有合理而切實可行的步驟，便不屬違規。

據本地傳媒引述香港私隱專員公署指出，這項合規審查將「調查所有相關問題」，包括舊用戶隱私的脆弱性，以及應用程式內提示的必要性，並指銀行必須確保預設提供最高等級的隱私保護。

PayMe用戶可自由更改私隱設定

PayMe是香港最大電子支付平台之一，服務全港超過10萬家本地及線上商戶。滙豐回應時提到，PayMe自推出起，用戶一直可於App內自由更改其私隱設定；由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定更已預設為「不公開」，除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。

另外，該更新推出時，亦有向所有用戶發出電郵通知，以助用戶了解其私隱設定的選項，並根據自身需求隨時更改設定。

