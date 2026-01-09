宜家推新店型迎擊電商價格戰 破格任命非瑞典籍舵手 逾65億購「森林」穩供應鏈

全球零售業正經歷前所未有的洗牌，擁有逾80年歷史的平價傢俬「老大哥」、瑞典巨頭宜家家居（IKEA），也面臨Amazon、阿里巴巴（9988）旗下天貓，以至Shein等電商所掀起的價格戰衝擊。集團現時正進行大規模戰略重整，不僅打破數十年傳統，由非瑞典裔人士執掌最高領導層，更豪擲7.2億歐元（逾65億港元）收購位於波羅的海的森林以穩固供應鏈，試圖在數碼洪流中築起護城河。此外，宜家近年已嘗試在人口較少城鎮開設新店型，並於大型門市實行一種新的混合模式，以拓展線上服務。

受累關稅成本增 利潤下降26%

綜合媒體報道，宜家一直堅持減價策略，吸引手緊的消費者，並在競爭激烈的市場中擴大市佔率，但這一策略也讓企業付出了顯著代價。在美國關稅影響導致成本上升的情況下，截至去年8月底，集團營業利潤按年急跌26%至17億歐元，年收入亦由265億歐元降至263億歐元，全球門市銷售額連續第二年下滑，由451億歐元降至446億歐元。

截至去年8月底，宜家家居營業利潤按年急跌26%至17億歐元，年收入由265億歐元降至263億歐元。

麥肯錫資深合夥人Clarisse Magnin直言，市場遊戲規則已徹底改寫，「電商平台大規模地整合了採購、物流和客戶覆蓋面，即使是最大的老牌企業，也不得不面對衝擊」。

波蘭籍CEO今年1月起上任

為應對這場被內部員工稱為「宜家史上最大轉型」的變革，集團打破了數十年的不成文規定，由非瑞典籍CEO掌舵，其中包括波蘭籍的Jakub Jankowski在今年1月1日正式接任Inter IKEA Group行政總裁。至於負責營運全球大多數門店的宜家母公司Ingka Group，則由西班牙籍的Juvencio Maeztu掌舵。

波蘭籍的Jakub Jankowski在今年1月1日正式接任Inter IKEA Group行政總裁。

負責營運全球大多數門店的宜家母公司Ingka Group，由西班牙籍的Juvencio Maeztu掌舵。

大型門店轉型 拓展線上業務

此外，宜家的改革主要集中在擴大產品線，拉近門市與顧客距離，以及加快配貨速度等。回顧過去數十年的擴張路徑，宜家通常先在紐約及巴黎等大城市的郊區開設大型門市，待市場成熟後再逐步向市中心滲透。不過，近年宜家已嘗試在人口約10萬至20萬的中型城鎮，開設名為 「Lada」（瑞典語意為「穀倉」）的新店型。至於現有大型門店則轉型為「混合模式」，既是陳列室，也是支援線上訂單的物流中心。

Juvencio Maeztu強調，實體門店仍是宜家品牌體驗的核心支柱。

Juvencio Maeztu強調，實體門店仍是宜家品牌體驗的核心支柱。但面對天貓及Shein等紛紛跨界拓展家居用品與家具業務的電商競爭者，正計劃推行更激進的定價策略，實施嚴格成本控制，並加速拓展全渠道融合模式，以鞏固市場優勢。Jakub Jankowski亦明確表示，將致力於讓產品更實惠，目標是將價格恢復到疫情前水平，以挽回飽受通脹之苦的消費者。

近年宜家已嘗試在人口約10萬至20萬的中型城鎮，開設名為 「Lada」（瑞典語意為「穀倉」）的新店型。

增中歐和東歐投資 保木材供應

另一方面，宜家轉型戰略的另一關鍵是確保核心原材料——木材的穩定供應。受俄烏戰爭影響，宜家被迫切斷俄羅斯和白俄羅斯的木材供應，而為了填補缺口並掌控原材料定價權，集團加大了在中歐和東歐的投資。

去年10月，Ingka Group旗下資產管理公司斥資7.2億歐元，從瑞典林業協會Södra手中收購位於拉脫維亞和愛沙尼亞共15.3萬公頃的林地資產，令宜家家居擁有的自有林地總面積突破33萬公頃，一躍成為波羅的海地區最大的私人森林擁有者之一。有分析認為，宜家此舉意在通過供應鏈垂直整合，以對沖地緣政治衝突帶來的供應鏈風險，同時緩解原材料價格波動對利潤的侵蝕。

去年10月，Ingka Group旗下資產管理公司斥資7.2億歐元，從瑞典林業協會Södra手中收購位於拉脫維亞和愛沙尼亞共15.3萬公頃的林地資產。

推「再創低價」計劃 力谷消費者喜愛產品

零售市場競爭的核心焦點，正轉向更高性價比與更親民價格。宜家近年亦推行「再創低價」計劃，試圖以更具吸引力的價格留住消費者，其中宜家中國在新財年投入1.6億元（人民幣，下同 ）聚焦和推廣150款「再創低價」產品。另外，宜家中國日前公布，2月2日起將停運7間內地門市，未來將從規模擴張轉向精準深耕，計劃兩年內開設逾10家小型門市，並加強線上布局。

宜家推行「再創低價」計劃後，有關策略的市場反響已初步顯現在社交平台上。有港人消費者分享宜家購物體驗時表示，一套僅售39.9港元的連蓋食物盒「好抵買」；亦有台灣顧客對新產品讚不絕口，稱「除了可愛已經沒有別的形容詞」，印證了平價且兼具設計感的商品仍具備強勁市場吸引力。

相關文章：IKEA宜家家居$39.9/套食物盒獲大讚 港人買一套竟變出XX盒 笑稱「洗極都仲有」力推值得買

有港人消費者分享宜家購物體驗時表示，一套僅售39.9港元的連蓋食物盒「好抵買」。

有台灣顧客對新產品讚不絕口，稱「除了可愛已經沒有別的形容詞」。

另據內媒《第一財經》報道，宜家中國透露2026財年計劃推出超過1,600件家具及家居新品及23個新品系列等，並將在新財年投入1.6億元，聚焦和推廣150款「再創低價」產品，其中70%的投資，將集中在最受消費者喜愛的暢銷產品上。在過去兩個財年，宜家中國已累計投資6.73億元，以推出更多「再創低價」產品。

相關文章：IKEA宜家中國關閉內地7間分店 兩年內另開設逾10家小型門市

