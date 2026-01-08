Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI推ChatGPT Health 具分析檢驗等功能 另預留10%股權作員工獎勵

商業創科
更新時間：12:02 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:02 2026-01-08 HKT

OpenAI宣佈推出一項名為「ChatGPT Health」的新功能，可讓使用者分析醫療檢驗結果、預約醫生，以及尋求飲食與運動建議，為該公司進軍醫療保健領域的最大動作。另一方面，據外媒引述消息報道，OpenAI去年秋季預留相當於10%股權的員工股票獎勵池，並已向員工發放800億美元的已歸屬股權，連同員工股票獎勵池，合計約佔總股本26%。

新功能可連結電子病歷

據外媒報道，ChatGPT Health的設計可用作提供健康與健身資訊，但不會做出正式診斷。有關新功能可連結電子病歷、穿戴裝置與健康應用程式，例如Apple Health和MyFitnessPal。OpenAI表示，初期將允許用戶註冊加入等候名單以試用產品，未來幾周則會擴大開放。

引發隱私與安全風險疑慮

報道又指，越來越多科技公司瞄準利潤豐厚的醫療保健市場，認為AI 技術能分析使用者健康數據，並提供個人化醫療建議；不過，這些措施也引發一些疑慮，擔心AI處理敏感資料及提供建議時，帶來隱私與安全風險。

強調輔助醫生 不是取代醫生

OpenAI指出，目前每周已有超過2億人向ChatGPT詢問健康問題，並指過去兩年已諮詢超過260位醫師，改善健康功能。此外，公司計劃將健康對話與其他功能隔離，並加強隱私保護。該團隊又強調，有關服務是用來輔助醫生，而不是取代醫生。

OpenAI應用程式部門行政總裁Fidji Simo在周三一場簡報會上表示，「醫生時間有限，無法花太多時間了解所有狀況，也沒時間用你能理解的方式解釋，但AI沒有這些限制」。

