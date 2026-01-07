蘿蔔快跑獲准杜拜全無人駕駛測試 當地營運基地啟用

百度（9888）宣佈，旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，正式獲得杜拜道路與交通管理局（RTA）頒發全無人駕駛測試許可，允許其在無安全駕駛員的情況下進行全自動駕駛車輛測試，意味著百度將成為首個獲杜拜全無人駕駛測試許可的企業.同日，蘿蔔快跑在海外建設的首個無人駕駛一體化運營基地，即杜拜Apollo Go Park正式啟用。百度指出，上述許可的頒發將為2026年第一季度蘿蔔快跑啟動全無人商業化運營，打開了關鍵的准入通道。

百度首個運營基地啟動

據百度介紹，杜拜Apollo Go Park佔地2,000平方米，該運營基地整合了智慧道路基礎設施、充電和維護設施以及相關技術，隨著蘿蔔快跑與RTA計劃把當地的全無人駕駛車隊規模將擴充至1,000輛以上，該基地將成為中東地區首個能夠支持全無人車隊規模化運營的「智慧中樞」。

杜拜道路與交通管理局（RTA）總幹事、執行董事會主席馬塔爾·阿爾·塔耶爾（H.E. Mattar Al Tayer）出席開幕式時表示，蘿蔔快跑在中國以外的首個運營基地落地杜拜並投入使用，反映了全球領先企業對杜拜先進監管環境及智慧基礎設施的強烈信心。同時此次全無人測試許可的頒發，標誌著杜拜與蘿蔔快跑共同推動自動駕駛技術邁入全無人新階段，是杜拜智慧出行戰略的關鍵里程碑。

百度集團副總裁、百度智能駕駛事業群組總裁王雲鵬亦表示，杜拜擁有世界領先的交通基礎設施、極具前瞻性的政策環境，以及公眾對創新科技的高度接納，為無人駕駛技術的規模化落地提供了最佳土壤，期待與RTA及本地夥伴開展更深入的戰略協作。

蘿蔔快跑的覆蓋城市數量達22座

資料顯示，2025年7月，RTA已向蘿蔔快跑頒發了杜拜首張自動駕駛測試許可證，以及首批50張自動駕駛測試牌照。自8月起，蘿蔔快跑的50輛RT6自動駕駛車輛已在杜拜指定區域的公開道路上展開測試。截至2025年10月31日，蘿蔔快跑的全球覆蓋城市數量已達到22座，每周平均全無人自動駕駛營運訂單超過25萬單，全球累計服務單量超過1,700萬單。