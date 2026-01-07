富途租太古廣場4.2萬呎辦公室 隔兩年再擴張 香港職位擬再增50%

富途證券國際（⾹港） 近年除了積極開新實體鋪外，最新宣佈將於⾹港核⼼商業區的⾦鐘太古廣場租賃全新辦公空間，以作為業務拓展樞紐。連同現有的現有辦公空間，富途在港辦公室總⾯積將擴展⾄逾7萬平⽅呎，是現時規模的2.3倍。另外，富途亦將加快本地⼈才招募與培訓計劃，預計未來兩年在⾹港的職位數量將增加50%。

新辦公室⾯積達4.2萬平⽅呎

富途公布，富途新辦公室鄰近多家本地及國際⾦融機構，⾯積達4.2萬平⽅呎，連同現有辦公空間，總⾯積將擴展⾄逾7萬平⽅呎，是現時規模的2.3倍。擴展辦公室的行動將為公司提供更靈活的營運空間，並⽀援其在⾦融科技、資產管理、Web 3.0及全球業務拓展等領域的⻑遠發展。

富途擬未來兩年在港職位將增加50%

隨著辦公室規模擴⼤，富途亦指，將加快本地⼈才招募與培訓計劃，預計未來兩年在⾹港的職位數量將增加50%，涉及技術研發、產品設計、財富管理、Web3.0、⾵險管理及市場營運等多個範疇。該公司期望新辦公室不僅成為業務運作的核⼼，更成為匯聚創新思維與推動本地⾦融科技發展的重要樞紐。

富途將向科大捐款3000萬元

富途同時宣佈，將向⾹港科技⼤學捐款3000萬元，⽀持科研及⼈才培育，此項捐款中2000萬元將⽤於⽀持⾹港科技⼤學的科研項目，推動創新研究成果轉化為實際應⽤；1000萬元則⽤作設⽴富途獎學⾦，⿎勵精益求精、勇於創新的優秀學⽣。

富途控股首席財務官陳宇表示，是次擴充香港辦公室，充分體現富途對香港市場的長遠承擔，亦為未來團隊及業務發展奠下堅實基礎。同時捐款⽀持⾹港科技⼤學科研及設⽴富途獎學⾦，則希望從⼈才根源出發，推動本地⾦融科技與創新科研發展。

富途2024年才將辦公室搬至統一中心34樓全層

翻查資料顯示，富途於2024年4月就曾擴大現有的金鐘統一中心的辦公室。當時富途將辦公室搬至統一中心34樓全層，以代替舊址統一中心13樓提供日常客戶服務，而34樓的面積約2萬呎，啟用後富途在港總辦公面積增加了80%。