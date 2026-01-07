Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東風退出引擎合資公司 加速新能源轉型

更新時間：15:39 2026-01-07 HKT
發佈時間：15:39 2026-01-07 HKT

正在經歷深刻變革的中國汽車市場，又一標誌性合資企業完成重大調整。

1月4日消息，天眼查工商信息顯示，東風本田發動機有限公司發生工商變更，企業名稱變更為廣汽本田發動機有限公司，東風汽車集團股份有限公司、本田技研工業株式會社、本田技研工業（中國）投資有限公司退出股東行列，新增廣汽本田汽車有限公司為股東並全資持股。注冊資本由約1.2億美元變更為約9.7億元人民幣。

此前，東風本田發動機有限公司原董事長、東風本田系核心高管殷洋武也在2024年底去職，公司由代表新股東的高銳全面接管。

公開信息顯示，東風本田發動機有限公司於1998年9月在廣東省廣州市成立，注冊資本1.2億美元，由東風汽車集團（持股50%）、本田技研工業株式會社（40%）和本田技研工業（中國）投資有限公司（10%）共同組建，該公司主要為東風本田和廣汽本田供應發動機產品。

1月6日，東風集團（00489.HK）也向《星島》表示，東風本田發動機有限公司此前主要為廣汽本田汽車有限公司供應發動機及零部件。當前，伴隨中國新能源汽車市場的持續擴大，東風集團自主及合資事業都將面臨更多的市場挑戰，希望能優化與調整自身的燃油車資產結構，更好地支持本田中國的汽車事業戰略部署；同時，此次股權出售也有利於東風集團加快新能源轉型。

根據東風集團最新公布的數據，2025年全年，東風汽車旗下新能源汽車銷量達到104萬輛，同比增長21%，銷量跨越百萬輛大關，其中嵐圖汽車年銷量達150169輛，同比增長87%；自主品牌汽車銷量超150萬輛，同比增長超9%。

另據《星島》不完全統計，2025年前11月，本田中國在華終端汽車累計銷量約為58萬輛，同比下滑21.86%；而1至10月，東風本田累計銷量25萬輛，同比下滑近25%。

2026年，東風汽車計劃整體銷量為325萬輛，其中新能源汽車銷量為170萬輛，汽車出口60萬輛。

《星島環球網》記者 周昊 實習記者 胡心蘭 深圳報道

