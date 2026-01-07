億緯鋰能擬港上市 突改集資用途 集中押注匈牙利項目

繼寧德時代港股上市並創下2萬億市值新高後，儲能「二哥」億緯鋰能（300014.SZ）亦緊隨其後啟動港股IPO議程，為全球化擴張蓄力。

1月2日，億緯鋰能更新港股招股書，但募資用途這一核心內容出現變化，原定於投向馬來西亞生產基地的資金被取消，集中用於匈牙利項目。

歐洲工廠，開在寶馬旁

據《星島環球網》了解，作為億緯鋰能拓展歐洲客戶最關鍵一環，匈牙利項目於2024年6月啟動，總投資額約100億元人民幣，佔地面積達45萬平方米，選址緊鄰寶馬工廠。

招股書披露，億緯鋰能已取得匈牙利基地土地使用權並開工建設，預計2027年實現投產，規劃產能30GWh，產線將聚焦46系列大圓柱動力電池的生產。

大圓柱電池被視為動力電池的重要技術路線之一，受到特斯拉、寶馬等海外車企的青睞。與之對應的是方形電池，是比亞迪、廣汽等主流中資電車企業採用的方案。

作為國內大圓柱電池的先行者，億緯鋰能此次募資加碼匈牙利工廠，意在通過本土化供應深度綁定歐洲車企客戶，並規避歐盟碳關稅等潛在貿易壁壘。

此前，億緯鋰能已在馬來西亞投資建設電池生產基地，覆蓋消費電池、動力電池及儲能電池全系列產品，並於2025年建成投產實現交付。

在半年前的首版招股書中，億緯鋰能還擬將部分募資投向馬來西亞基地三期。對於此次募資計劃中取消馬來西亞項目的具體原因，《星島》已致函億緯鋰能，但截至發稿尚未獲得回應。

不過從商務部發布的《2025匈牙利對外投資合作國別（地區）指南》顯示，匈牙利地理位置優越、基礎設施完善、投資環境友好，其「向東開放」政策與中國「一帶一路」倡議深度對接，重點鼓勵投資領域涵蓋新能源汽車、動力電池、數字經濟、綠色能源、高端製造等，雙方合作潛力巨大，是中資企業佈局歐洲的優選目的地。

此外，由中匈共建的中歐商貿物流合作園區、寶思德經貿合作區已成為雙方合作標杆，包括寧德時代動力電池廠、比亞迪汽車生產基地等一批重大項目在匈落地生根。兩國之間也簽署多項合作協定，在「一帶一路」框架下的鐵路、數字經濟、綠色發展等領域合作持續深化，金融合作不斷升級，中資銀行也在匈設立分支機搆，提供多元化金融服務。

瘋狂融資支撐擴產

億緯鋰能此次募資用途轉向也與其近年來持續大規模擴產帶來顯著資金壓力有關。

從財務層面來看，近三年億緯鋰能先後上馬了瀋陽項目、馬來西亞項目一二期、成都固態電池項目、匈牙利項目、惠州鈉能總部和金源機器人中心等多個重資產新項目，每年需通過大量新增融資覆蓋擴產帶來的資金流出。

截至2025年三季度末，億緯鋰能有息借款達278億元，其中52億元將在一年內到期，而公司現金餘額僅88億元。財務槓桿比率從2024年底的62.3%升至2025年9月末的65.7%，對應資產負債率從59.4%升到63.5%，槓桿進一步升高。

在經營方面，億緯鋰能2022—2024年營收增長一度停滯，但2025年前三季度大幅回升至450億元，同比增長32.2%；不過對應歸母利潤為28億元，同比下降11.7%。

億緯鋰能在招股書中解釋稱，利潤下滑主要是因為進行了股份激勵（8.76 億元）導致管理費用大幅增加。

億緯鋰能成立於2001年，於2009年在深圳創業板首批上市，歷經20餘年發展，已成為全球化佈局的全場景鋰電池企業。其現有工廠佈局在廣東惠州、湖北荊門及武漢、四川成都、雲南玉溪及曲靖、江蘇啟東、浙江寧波、遼寧瀋陽、匈牙利、馬來西亞及美國。

在儲能電池領域，億緯鋰能全球市佔率僅次於寧德時代；在動力電池領域，億緯鋰能排名國內第五。

截至1月7日上午10時，億緯鋰能上漲1.51%，報70.65元 / 股，總市值1465.37億元。

《星島環球網》記者 屈慧廣州報道