港元拆息｜1個月HIBOR結束兩連升 中長期利率普遍回落

與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)結束連續兩日升勢，根據香港銀行公會於1月7日公布的數據，1個月HIBOR報2.95518厘，較上一個交易日下跌2.35點子。

數據顯示，長短期限利率走勢不一。短期拆息方面，隔夜HIBOR急升35.33點子至3.65119厘；一星期及兩星期拆息亦分別上升5.39點子及8.11點子，報3.12286厘及3.11929厘。

中長期利率方面則普遍回軟。兩個月及三個月拆息分別跌1.22點子及1.81點子，報2.96696厘及2.97262厘。六個月拆息則逆市微升0.95點子，報3.02911厘。十二個月拆息亦輕微回落0.71點子至3.06982厘。

