Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地據報審查Meta購Manus交易 評估是否違反技術出口管制

商業創科
更新時間：10:38 2026-01-07 HKT
發佈時間：10:38 2026-01-07 HKT

據英國《金融時報》引述消息報道，中國官方正在審查Meta（META）以20億美元收購人工智能平台Manus的交易，以評估是否違反技術出口管制的規定。Meta周二股價收報660.62美元，升約0.3%。

極端情況下或導致交易終止

報道指出，中國商務部官員已開始評估Manus團隊和技術遷移新加坡，並隨後出售給Meta的行為是否需要根據中國法律獲得出口許可。

有關審查可能集中在Manus團隊是否在中國境內開發了受出口管制的技術，雖然目前仍處於早期階段，可能不會發展為正式調查，但若評估結果為需要出口許可，中國政府可能有權干預交易，極端情況下甚至可能導致交易終止。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
13小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
7分鐘前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
23小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
3小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
13小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
22小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
2026-01-06 11:00 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
佘詩曼疑似走光全網暴動 遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
佘詩曼疑似走光全網暴動  遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
影視圈
2小時前