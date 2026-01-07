內地據報審查Meta購Manus交易 評估是否違反技術出口管制

據英國《金融時報》引述消息報道，中國官方正在審查Meta（META）以20億美元收購人工智能平台Manus的交易，以評估是否違反技術出口管制的規定。Meta周二股價收報660.62美元，升約0.3%。

極端情況下或導致交易終止

報道指出，中國商務部官員已開始評估Manus團隊和技術遷移新加坡，並隨後出售給Meta的行為是否需要根據中國法律獲得出口許可。

有關審查可能集中在Manus團隊是否在中國境內開發了受出口管制的技術，雖然目前仍處於早期階段，可能不會發展為正式調查，但若評估結果為需要出口許可，中國政府可能有權干預交易，極端情況下甚至可能導致交易終止。