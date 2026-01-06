Prada置地廣塲新店開幕 亞太區面積最大專門店

普拉達（Prada，1913）公布，位於香港置地廣塲的新店開幕，為亞太區至今面積最大的專門店。Prada指，品牌將開業20多年的置地廣塲舊有門店遷至新址，鞏固其立足香港核心地段的定位。

三層樓面 面積逾1300平方米

Prada表示，新店佔地三層，面積逾1,300平方米，設男、女裝全系列精品。一樓展示女裝成衣系列，二樓則為男裝專區，另有空間陳列精選女裝臻品。而地面一層牆身飾以獨特立體花卉圖案，藏有多間貴賓室，為選購Prada Fine Jewelry Eternal Gold高級珠寶系列的顧客，提供客製服務。

Prada又指，店面以灰白色精鋼外牆定調，啞面滑石框架交疊成Prada三角形構圖，配襯Porto Bianco白色石材，而透明窗戶讓店內空間布局一覽無遺。

至於室內空間再現經典黑白棋盤大理石地板，靈感源自意大利米蘭Galleria Vittorio Emanuele II拱廊街的Prada元祖店，配合綠色牆身及黑色金屬桿。