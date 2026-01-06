Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Prada置地廣塲新店開幕 亞太區面積最大專門店

商業創科
更新時間：21:21 2026-01-06 HKT
發佈時間：21:21 2026-01-06 HKT

普拉達（Prada，1913）公布，位於香港置地廣塲的新店開幕，為亞太區至今面積最大的專門店。Prada指，品牌將開業20多年的置地廣塲舊有門店遷至新址，鞏固其立足香港核心地段的定位。

三層樓面 面積逾1300平方米

Prada表示，新店佔地三層，面積逾1,300平方米，設男、女裝全系列精品。一樓展示女裝成衣系列，二樓則為男裝專區，另有空間陳列精選女裝臻品。而地面一層牆身飾以獨特立體花卉圖案，藏有多間貴賓室，為選購Prada Fine Jewelry Eternal Gold高級珠寶系列的顧客，提供客製服務。

Prada又指，店面以灰白色精鋼外牆定調，啞面滑石框架交疊成Prada三角形構圖，配襯Porto Bianco白色石材，而透明窗戶讓店內空間布局一覽無遺。

至於室內空間再現經典黑白棋盤大理石地板，靈感源自意大利米蘭Galleria Vittorio Emanuele II拱廊街的Prada元祖店，配合綠色牆身及黑色金屬桿。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
11小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
10小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
5小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
2026-01-05 21:15 HKT
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
01:24
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
13小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
14小時前