本港老牌科企由Barcode轉型AI 豪言38年從未虧損 不死秘訣：堅持What is next

早於1987年創立的本港科技數碼發展及方案供應商萬碧發展（Million Tech），在那個還沒有Wi-Fi的年代，從條碼（Barcode）技術切入市場，38年間歷經科網泡沫、SARS、金融海嘯及疫情等衝擊，不但從未虧損，更自詡「冇做死過一個Project」。公司創辦人之一的謝小江向《星島頭條》透露，「不死秘訣」是緊貼客戶真實需求，以共贏思維創造長期價值，經濟下滑時要「多想想怎樣開源」，巔峰時期也從未停止思考「What is next？」。如今身處AI浪潮，Million Tech亦順勢而為，不僅推出AI校園閱讀平台Library GO，更持續為公營醫院、學校與零售企業提供智能解決方案。

因應客戶需求 不斷改進技術

謝小江回憶Million Tech成立之初，條碼仍是新興技術，但零售商應用條碼的成本並不便宜，令許多商戶持觀望態度。公司為維持營運，一度出售個人電腦增加收入，同時亦為客戶撰寫電腦程式，卻始終未放棄條碼研發。5年後，隨着零售業擴張，條碼應用需求增加，公司推出自研手提式條碼打印機，將採用成本大降逾半，更成為7-Eleven、萬寧、屈臣氏、LV及Dior等品牌背後的技術支援。

九十年代起，團隊逐步投入軟件開發，踏入千禧年代後，轉型更為明顯，開始為多個政府部門及公私營機構提供訂製式的軟件解決方案。謝小江舉例，大約20年前，因應醫管局一宗輸血事故，他們研發了「病人身份識別系統」，透過於病人手帶上的QR Code，以作身份辨識，項目至今仍在運作。

他又指，公司曾發現客戶需要聘請百多位員工將中文商標貼於產品包裝上，以對應香港海關的商標條例，又於2017年研發「自動化標籤貼標系統」，客戶使用系統後，只需3至4人運作，已可達至10人的生產力，且租用系統租金只需約兩人的人力成本。

隨着AI發展，Million Tech仍不斷挖掘客戶需求，2025年聚焦於智慧教育與智慧醫療發展，例如研發AI校園閱讀平台Library GO，結合個人化書籍推薦、閱讀數據追蹤及AI生成「讀創卡」，已獲逾150間學校採用。醫療方面，則推出RFID資產與庫存管理系統，實時監控醫療耗材使用情況及設備位置，取代傳統耗時的手工盤點工作，將原需20多小時的盤點流程縮減至只約4小時，效率提升40%至60% 。

2009年及疫情時期成嚴峻考驗

回顧創業歷程，謝小江坦言曾經歷過多次經濟下滑時期，例如1997年到2003年經濟環境不佳；不過，科網泡沫、SARS對其影響並非很大，因那時既有條碼生意，也開始進行新的軟件開發，「2003年我們反而增長19%」。直到2009年，那時生意很明顯下滑，業務一度下跌約10%。他解釋稱，項目生意一般都有滯後性，因很多項目是一、兩年前就簽訂了合同，現階段執行的項目中，更有為期3至5年的長期合作。因此如果遇上突如其來的經濟波動，往往要過了那年才會逐步體現。

至於真正嚴峻的考驗，是2020至2021年的新冠疫情，他感歎無人能料到這場危機的持續時間會遠超SARS，並直指這是他們「最差的年代」，原因之一是Work from home帶來生產效率低下。但幸運的是，因長期深耕政府與醫療等抗周期領域，反而承接多個大型項目，穩住營運。

做生意看價值 冀超越客戶預期

歷經38年來，謝小江累積的「生意經」始終圍繞「價值」二字。他強調，做生意必須緊貼客戶需求，「我們跟著個時代走，就是跟著個客走而已」，看到客戶需求，再以最具成本效益的方式，透過軟件、硬件或整合方案，幫他真正解決問題。例如為客戶開發自動貼標系統時，不選擇一次性售賣，而是以租賃方式提供，確保客戶先見到ROI（投資回報），「我包他賺先，然後到我賺。」當客戶看到人力成本大減70%的結果，自然難以轉投他家，造就極低的客戶流失率。他透露，公司超過八成的新項目來自熟客推薦。

他更指，做生意要看價值，應超越客戶預期。與購物一樣，客戶體驗有「符合預期」、「讚賞」、「驚喜與獨特」及「難以置信」四個層次，就像淘寶購物時，「驚喜與獨特」及「難以置信」的體驗就有很多。做IT這行更是如此，要幫人省錢、幫人賺錢、減低風險，過程中尋求的就是「價值」，即「他給你一塊錢，他能拿回超過一塊錢的回報」。

正因市場持續變動，他堅持要問「What is next？」即使當前業務賺錢，也不能停步。在當前市場環境下，他認為做好Sales and Marketing很重要，很多初創企業「點子不錯，但有沒有人認識呢？」在他看來，產品本身只佔三成，七成都要靠Sales and Marketing，主動讓人看見價值。