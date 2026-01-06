Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SmarTone全港首推AI Connect服務 毋須VPN連ChatGPT 新客首年免費

商業創科
更新時間：16:58 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:58 2026-01-06 HKT

數碼通（SmarTone，315）公布，推出全港首個「AI Connect」服務，用戶毋須自行安裝及設定第三方VPN軟件，即可直連ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球熱門AI平台。該服務月費28元，SmarTone新客戶選用指定5G服務計劃，可享首年免費使用優惠。

月費28元 可如常瀏覽本地網站

SmarTone指出，客戶在使用AI工具時，常遇到地區限制或因VPN設定繁瑣而受阻，其「AI Connect」可透過專屬網絡，免額外安裝VPN軟件，即可直接連接全球AI平台，方便客戶專注於學習、工作、旅遊規劃、翻譯及內容創作等AI日常應用。

該電訊商表示，該服務免卻處理VPN繁瑣設定、 選擇伺服器及處理連線不穩等步驟，專屬網絡亦能降低私隱外洩風險，而客戶同時可如常瀏覽其他本地網站。

