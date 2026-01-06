Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AMD推針對中小型企業數據中心新晶片 預告MI500系列2027年面世

更新時間：14:39 2026-01-06
發佈時間：14:39 2026-01-06

超微半導體（AMD）周一於美國拉斯維加斯舉辦的消費電子展（CES）宣布，推出一款名為「MI440X」、專為中小型企業數據中心設計的新款晶片。AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）在演講中表示，該晶片可讓客戶部署本地硬件，並將數據保留在自家設施內。

另外，蘇姿丰亦大力推廣頂級規格的「MI455X」晶片，形容該晶片系統在性能方面實現重大飛躍。公司計劃於今年稍後時間，正式發售基於MI455X處理器及全新Venice中央處理器（CPU）設計的AMD Helios系統。

效能料達MI300系列1000倍

值得注意的是，蘇姿丰在會上預告「MI500」系列處理器將於2027年面世。她宣稱，該系列產品效能最高可達2023年首推MI300系列的1,000倍。

蘇姿丰在會上提到，AI熱潮將因其帶來的實際效益及龐大算力需求而持續。她進一步稱，「我們目前的算力遠不足支撐所有潛在應用，過去幾年AI創新的速度和步伐令人難以置信，而我們才剛剛起步」。

