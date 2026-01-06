Nvidia推Alpamayo汽車平台 使車輛現實世界中「推理」 智駕概念股即炒上

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周一在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）上表示，公司推出了一款名為Alpamayo的汽車平台，使車輛可在現實世界中進行「推理」。值得留意的是，本港多隻智駕概念股亦趁消息炒上，其中小馬智行（2026）暫升逾6%；文遠智行（800）及小鵬汽車（9868）亦分別升4.4%及3.3%。

用戶可自行取得模型及重新訓練

據彭博報道，Nvidia宣布了一系列AI模型和工具，以加快自動駕駛汽車的開發，並為新一代機器人提供動力。公司表示，潛在用戶可以自行取得Alpamayo模型及重新訓練，以打造能夠在突發情況下自行應對的車輛，例如交通信號燈發生故障時。

據悉，車載電腦將分析來自攝像頭和其他傳感器的輸入數據，將其分解為多個步驟並提出解決方案。同時，Nvidia正與賓士合作，致力於開發能夠在高速公路上實現自動駕駛、並能在城市中自主導航的車輛。

黃仁勳表示，首款搭載Nvidia技術的汽車將在第一季於美國上路，第二季登陸歐洲，下半年則在亞洲推出。他表示，「我們設想，未來有一天，路上行駛的十億輛汽車都將是自動駕駛汽車」。

