Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高盛籲今年「高配」中國股票 出口存在結構性上行空間

商業創科
更新時間：09:11 2026-01-06 HKT
發佈時間：09:11 2026-01-06 HKT

高盛發表報告，建議投資者2026年「高配」中國股票，指出中國經濟結構持續改善、新動能加速形成，今年經濟增長前景已具備多重支持。

高盛以「探索新動能」為報告主題，指出中國出口仍存在結構性上行空間，未來數年仍保持韌性；而內需在政策持續支持下，投資有望逐步回暖。該行指出，政策及資金投向，大大支持基建、先進製造業及戰略性新興產業領域，而政策明顯對服務消費更重視，包括鼓勵增加法定假期、帶薪休假等措施，有助釋放市民消費潛力，推動消費結構升級。

料加大投入高端製造等領域

該行認為，「十五五」規劃將「建設現代化產業體系」和「加快高水平科技自立自強」列作優先事項，意味未來數年中國將在高端製造、數字經濟、人工智能、新能源等領域持續加大投入，進一步鞏固產業競爭優勢，並對出口和經濟增長形成中長期支持。

早前高盛在亞太資產配置方面，已建議加大配置A股及港股，當時預計中國股市在2026及2027年，有望實現每年15%至20%的回報率，主要受惠企業盈利改善、估值修復及政策環境穩定支持，並指中國資產在全球投資組合的吸引力正在提升。

 

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
18小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
16小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
15小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
15小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
16小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
3小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
14小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
2小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
18小時前