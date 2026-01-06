高盛籲今年「高配」中國股票 出口存在結構性上行空間

高盛發表報告，建議投資者2026年「高配」中國股票，指出中國經濟結構持續改善、新動能加速形成，今年經濟增長前景已具備多重支持。

高盛以「探索新動能」為報告主題，指出中國出口仍存在結構性上行空間，未來數年仍保持韌性；而內需在政策持續支持下，投資有望逐步回暖。該行指出，政策及資金投向，大大支持基建、先進製造業及戰略性新興產業領域，而政策明顯對服務消費更重視，包括鼓勵增加法定假期、帶薪休假等措施，有助釋放市民消費潛力，推動消費結構升級。

料加大投入高端製造等領域

該行認為，「十五五」規劃將「建設現代化產業體系」和「加快高水平科技自立自強」列作優先事項，意味未來數年中國將在高端製造、數字經濟、人工智能、新能源等領域持續加大投入，進一步鞏固產業競爭優勢，並對出口和經濟增長形成中長期支持。

早前高盛在亞太資產配置方面，已建議加大配置A股及港股，當時預計中國股市在2026及2027年，有望實現每年15%至20%的回報率，主要受惠企業盈利改善、估值修復及政策環境穩定支持，並指中國資產在全球投資組合的吸引力正在提升。