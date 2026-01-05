亞洲金融論壇首設「全球產業峰會」 馬時亨︰令到峰會係真正嘅世界級盛事

由特區政府及貿發局合辦的第19屆亞洲金融論壇，將於1月26日至27日在會展舉行。貿發局主席馬時亨表示，香港有諸多論壇，包括金管局去年11月初舉辦的國際金融領袖投資峰會，兩個論壇相距時間短，競爭激烈，他認為論壇亦應轉型，故今屆亞洲金融論壇，首設「全球產業峰會」，首日聚焦金融議題，次日則探討機械人、醫藥、消費等新興產業，讓兩個論壇互相融合。

論壇吸引3600名嘉賓

不說不知，原來亞洲金融論壇「發起人」，就是馬時亨。他透露，於2006年（任香港財經事務及庫務局局長）率團出訪杜拜時，在航機上向時任貿發局總裁的林天福提出香港除發展貿易，亦要向服務發展，建議舉辦金融論壇，貿發局於翌年便舉辦首個亞洲金融論壇。今次論壇除吸引3600名來60個國家及地區的嘉賓外，主持及講者亦星光熠熠。

諸多跨國企業將出席論壇

他更親自邀請學者陳坤耀為全球經濟金融主題做主持，人工智能主題由偉易達主席黃子欣主持，怡和集團控股200年來首個華人大班－潘林峯亦同場出席，「令到峰會係真正嘅世界級盛事」。論壇第二日產業峰會亦有不少跨國企業參加，當中包括Prada及Hermes等名牌。而最近上市的國產「GPU四小龍」壁仞科技高層亦參與論壇。



助力香港服務業界「引進來」與「走出去」

馬時亨表示，本次論壇引入環球投資項目對接（AFF Deal-making），有「出海」概念，助香港服務業界「引進來」與「走出去」。他明言，新加坡亦舉辦類似論壇，「不過，同香港仍有些距離」並指香港氣候適宜，成本低，單是酒店價格已平一大截。他又說，今年為貿發局60週年，將會有很多活動。

亞洲金融論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如表示，加入滙豐前自己都係創業者，透過金融論壇結識眾多投資者與客戶，認爲這樣的建聯是十分重要的。貿發局總裁張淑芬指，香港過去十多年都扮演「Deal Making」的角色，在今次峰會上亦有這個環節，過去幾年都撮合不少交易，但礙於保密協議而未能逐一披露。