Buy&Ship完成1200萬美元C輪首輪融資 引入三菱倉庫及MemeStrategy成股東

本港跨境電商平台Buy&Ship宣布，完成1,200萬美元（約9630萬港元）的C輪首輪融資，是次融資引入日本物流集團三菱倉庫旗下企業創投MLC Ventures、顧問公司金通策略（DLK Advisory）及MemeStrategy（2440）等新投資者，同時現有股東日本政府基金Cool Japan Fund及東南亞風險投資公司Altara Ventures亦追加投資。

加速跨境電商 啟動上市申請準備工作

Buy&Ship指，此輪融資彰顯資本市場對其商業模式與執行力的充分認可，該公司將加速AI技術在跨境電商領域的深化應用，同時推動全球併購、拓展美國市場，並啟動上市申請準備工作。該公司續指，本輪融資將加速Buy&Ship實現跨境電商全自動化願景，滿足全球消費者對智能選品與真正無縫購物體驗的追求。

Buy&Ship代購業務收入倍增

Buy&Ship又指，自B輪融資以來，已跟多個夥伴展開合作，當中包括日本最大的C2C線上交易平台Mercari，使Buy&Ship代購業務收入按年增長100%。該公司又指，透過持續深耕台灣及東南亞市場，推出日本直送台灣服務並優化產品功能，致力簡化海外購物的用戶體驗，促使台灣收入按年增長超過60%，而新加坡收入按年增長超過100%。

平台設AI驅動商品發現引擎

該公司表示，其平台以AI驅動的商品發現引擎為核心，結合大型語言模型（LLM）與獨家數據庫，精準挖掘全球精品；用戶一鍵下單，虛擬購物助理即刻啟動全自動後端「AGV機器人倉儲系統」聯同智能物流AI，無縫處理訂單、自動填報關務並優化運送路徑。

Buy&Ship李兆倫：建立無縫跨境購物體驗

Buy&Ship聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，今輪融資不僅肯定其在跨境電商領域的創新領導地位，更為業務擴張至全球注入動力。他稱，在投資者網絡與資源支持下，將加速改善AI技術，建立無縫的跨境購物體驗，讓消費者輕鬆購入世界各地精品。

科學園：持續支持創新企業加速成長

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，Buy&Ship作為科技園公司「精英企業計劃」成員，在跨境電商領域的成就印證香港創科生態圈，成有志拓展國際市場企業的助力，而科技園公司將持續支持Buy&Ship等創新企業加速成長，將本地創新實力推向世界舞台。

三菱倉庫：海外市場對日貨需求持續增長

三菱倉庫經營企劃部部長奥谷裕子表示，Buy&Ship具清晰的願景與商業模式，相信其具備卓越的競爭優勢，能夠以無縫且可規模化的方式，滿足海外消費者對日本商品的需求。奥谷指，近年海外市場對日貨的需求持續增長，特別是亞太地區，期望透過發揮三菱倉庫的全球物流網絡優勢，為Buy&Ship的企業價值持續提升做出貢獻。