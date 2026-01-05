Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華僑銀行推「銀行×零售」概念 分行引入「老成昌」門市

商業創科
更新時間：16:53 2026-01-05 HKT
發佈時間：16:53 2026-01-05 HKT

華僑銀行香港旗下宏富理財截至9月底客戶總數量按年增長逾30%，其中離岸客戶增幅超過50%；財富管理業務收入亦較去年同期大升逾70%。此外，該行宣佈推出策略性「銀行×零售」概念，作為2026年核心業務重點。

舉行「斑蘭蛋糕」客戶感謝禮

今年華僑香港將以「銀行×零售」概念，突破傳統，以具前瞻性的分行模式，注入獨有的零售元素到分行。為奠定革新體驗的穩健基礎，該行舉行宏富理財2025冬日 「斑蘭蛋糕」客戶感謝禮 ，與新加坡知名糕點品牌「老成昌」簽署合作備忘錄，攜手在本地重點分行內引入首家「老成昌」門市，開啟新時代分行體驗新篇章。
 
華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強表示，儘管銀行業務日益數碼化，實體分行在香港等市場仍然扮演著重要角色。2022年，華僑銀行在新加坡Wisma Atria推出結合生活元素的旗艦分行，證明了合適的環境能自然促進互動交流。此次與「老成昌」的合作，將這一理念帶到香港。

大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克表示，未來大中華及香港仍充滿著巨大的銀行及財富管理發展機遇。除了推進嶄新的分行體驗，科技發展亦是成功的關鍵驅動力，故將持續推進數碼化路線圖，以優化營運。

香港零售銀行業務主管李貴莊認為，這一概念為跨界合作創造新機遇，攜手與業務伙伴推動業務增長外，並為客戶及香港廣大市場創造長遠價值。

