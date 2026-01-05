宏利香港推兩款新分紅壽險儲蓄計劃 加強提取及傳承規劃服務

宏利香港宣佈，推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃，分別為「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，前者專為長線財富累積及規劃而設，後者則提供即時財務保障，首日保證現金價值可高達已繳保費總額的83%，其預期總內部回報率於第10個保單年度末可達4.6%。

提供7種保單貨幣選擇

宏利表示，「宏摯家傳承保險計劃」可助長線財富累積，於第25個保單年度，預期退保價值可達已繳保費總額的4倍、第31年達6倍、第35年更達8倍。該計劃同時具備靈活性，提供7種保單貨幣選擇，而且客戶可由第3個保單周年日起，每年行使一次貨幣轉換權益。

此外，該計劃亦設有靈活提取選項，可在保單持續生效期間，定期領取從終期紅利分派的非保證入息；又設有身心守護預支保障，如受保人確診任何指定危疾或精神疾病，可選擇一次性鎖定高達100%的終期紅利。

另一款「財摯宏耀保險計劃」則聚焦即時財務保障及穩健增值潛力，由保單生效首日起即提供保證現金價值，可高達已繳保費總額的83%；回報方面，於第10個保單年度末預期總內部回報率可達4.6%。該計劃同時設有靈活提取選項，以及身心守護預支保障。

設3項服務加強提取及傳承規劃

另一方面，「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」加強提取及傳承規劃服務，其中包括「靈活取」，由第3個保單周年日或基本計劃保費繳清後，客戶可設定定期提取指示，並可靈活選擇提款金額、次數及付款年期，亦可直接支付予指定收款人。此外，「靈活取」服務支援將款項轉帳至本地或海外。

同時，宏利推出市場首創的「摯易取」，由第3個保單周年日開始，客戶可授權可信任的家人代為提取預設比例的保單價值。

宏利亦推出「傳意選」，由第3個保單周年日開始，客戶可預先設定跨代財富承傳安排。於受保人身故時，保單中指定部分可分拆為新保單予後備受保人。每位後備受保人可選擇成為分拆保單的新受保人，而餘下之利益將支付予指定受益人。此外，每位受益人亦可享有個人化身故賠償支付選項。