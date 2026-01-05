羅兵咸料今年港IPO集資達3500億 有望打入全球三甲

剛踏入2026年，已有1隻新股掛牌，加上目前有9隻新股正在招股，羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，如果以上新股成功上市，已為本港今年集資額帶來約300億元。該行預計，今年有約150隻新股，按年升近26.1%；集資約3,200億至3,500億元，增長12%至22.5%，有望排名全球集資額前三甲。

不少東南亞公司洽來港上市

該行預測，今年有3至5隻新股集資逾百億元，較去年的8隻少。去年新股「集資王」為融資約410億元的寧德時代（3750），被問及今年會否有相約規模的新股，黃金錢表示，此要視乎市況，在公司的接觸中，有相若規模的公司準備上市，這些公司來自消費行業和A股。至於中東和東南亞公司來港上市方面，他透露，很多來自馬來西亞、印尼、泰國的公司查詢香港上市事宜，惟未敲定上市地。

沒盈利公司上市趨勢料持續

他提及，今年香港新股種類將更加多元化。該行估計，今年有約40隻A股上市，共融資約1,400億至1,500億元，佔比將降至總集資額約一半；10家特專科公司（18C）掛牌，集資約300億元；20家未有盈利生科公司（18A）上市，集資300億元。現時有約350家公司已遞表，當中預計約100家公司為A股、20家18C公司和30家18A公司。

去年香港共有44家沒有盈利的公司上市，較2024年的28家大增。黃金錢表示，沒有盈利公司進行首次公開招股（IPO）的趨勢會持續，可能有約50隻相關公司掛牌，因為18C開始起步，今年上市數目料將按年升一倍，而18C公司的集資額大。