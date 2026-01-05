小米與阿里速賣通據報簽合作協議 佈局歐洲等海外市場

據內媒引述消息報道，小米國際業務部與阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）昨日（4日）正式簽署戰略合作協議，雙方將在歐洲等海外市場進一步協同佈局。

報道指出，小米2017年登陸西班牙，首發MIX2及小米A1，隨後聯合IngramMicro及速賣通共建營銷、物流及本地化支持體系。另外，速賣通已上線小米官方旗艦店，全系產品同步開售；去年6月更啟動賣車業務，而小米SU7更成為首批入駐。

已成小米出海首要陣地

小米集團高級副總裁、國際部總裁曾學忠表示，在速賣通超級品牌出海計劃的推動下，已經成為小米出海首要陣地，今年亦將持續加大在速賣通的投入。

報道提到，在早前黑五（Black Friday）促銷期間，小米手機POCO F8系列以200萬美元的銷售額成為速賣通第一名新品，小米電視亦成為速賣通歐洲市場的電視類目第一名。

速賣通於去年9月正式推出「超級品牌出海計劃」。在2025年海外雙11與黑五期間，逾300個品牌在速賣通單日銷售額是其在亞馬遜的兩倍以上。