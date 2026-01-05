本港具備Robotaxi落地條件 小馬智行洽政府溝通 運輸署：正處理3牌照申請

內地自動駕駛技術紛紛出海，於各地積極部署無人駕駛的士（Robotaxi），本港亦成目的地之一。有內地智駕公司表示，香港已具備Robotaxi落地的基礎條件，正與監管部門溝通，爭取循序漸進式證明技術安全。本港自動車測試總里程至今超過10萬公里，運輸署指出，有關測試正在提速，除了目前發出6個先導牌照外，正處理3個測試牌照申請。

中國多間自動駕駛公司，已制訂Robotaxi出海計劃，包括百度（9888）旗下蘿蔔快跑、小馬智行（2026）、文遠知行（800）、北京初速（Momenta）等，皆與全球網約車平台Uber龍頭合作，部署在中東、亞洲或歐洲展開業務。至於本港，目前政策層面維持在自動駕駛測試階段，政府已預告，運輸署即將公布《運輸策略藍圖》，當中涵蓋推進自動駕駛車輛發展。

小馬：香港價值不限於本地市場

小馬智行創始人兼首席執行官彭軍向本報表示，香港已具備循序漸進推進Robotaxi落地的基礎條件，步伐取決於推進驗證與監管流程。他指出，小馬完全有能力應對香港絕大多數行駛場景的需求，在窄路通行、人車協同等關鍵場景已有成熟解決方案；惟部分複雜場景仍需更充分驗證，「例如同時出現『窄路、較大坡度、視線遮擋』的上山路段」，指有關場景並非技術上無法突破，而是需要投入更多測試里程與時間。

彭軍指出，香港的價值不限於本地市場，更在於對國際市場「天然展示效應與輻射能力」，目前小馬正聚焦於與本港監管部門溝通，圍繞分階段推進路徑深度探討。他認為，全球自動駕駛產業的監管核心要求一致，需「循序漸進」證明技術安全，在過程中完成各類牌照、許可及審批手續，強調「是一個需要時間沉澱的合規流程，難以跨越式加速。」

蘿蔔快跑：積極響應香港政策

目前本港自動駕駛措施源於2017年公布的《香港智慧城市藍圖》，運輸署向3家企業共6大項目發放「自動車先導牌照」，主要進行路面測試，獲發牌機構包括蘿蔔快跑、冠忠巴士（306）及機管局，涵蓋共62輛自動駕駛車輛。

本港自動車測試發牌情況

蘿蔔快跑表示，積極響應香港政策，正安全有序推動自動駕駛車輛在香港測試和發展，將為其自動駕駛技術在全球右舵市場的推廣，提供重要參考。

運輸署：申請人盼今年投入服務

運輸及物流局回覆查詢指，本港的自動車測試正提速提效，截至去年12月中旬，運輸署正處理3個牌照申請，有關申請人希望於2026年投入服務。當局指，如牌照申請涉及提供取酬載客服務，在審批牌照申請時，會全面考慮其營運安排，以及對整體交通運輸、公共交通服務、行業生態及公眾利益的影響。

運物局局長陳美寶日前網誌指出，自動車總測試里程已超過10萬公里，希望業界透過香港平台收集更多測試和應用數據。當中蘿蔔快跑去年在香港路段多次擴區，從機場、東涌、港島南區等路線，近期已延伸至啟德及九龍灣一帶。

為促進智能城市進一步發展，早前《施政報告》列出，運輸署目標於2026年內啟動「遙距操作自動駕駛車輛」測試項目，即車上不再設後備操作員，改由遙距人員把關。