OpenAI首款硬件由鴻海代工 傳具手寫轉錄AI功能
更新時間：13:59 2026-01-03 HKT
據台灣《經濟日報》引述消息報道，OpenAI首款「AI硬件」產品，已確定由鴻海獨家代工，預計2026年或2027年推出市場。據悉，該款產品可能是智能筆或可攜帶式的音頻設備，整合手寫輸入、語音互動和聊天機械人ChatGPT功能。
消息人士指，OpenAI內部將該硬件項目代號定為「Gumdrop（軟糖）」，最初曾考慮交由立訊精密代工產品，最終由鴻海取得訂單。目前鴻海已確定在其越南工廠進行生產，但不排除啟用美國工廠投入生產。
大小與iPod Shuffle相仿
這款產品由蘋果前設計總監Jony Ive主導設計，OpenAI行政總裁奧特曼形容「簡潔、美觀、有趣」。據供應鏈披露的細節，該產品輕巧便攜，體積與iPod Shuffle相若，可置於口袋、桌面或掛於頸部。該裝置配備麥克風與攝像頭，可感知用戶生活場景。另外，該裝置也能將手寫筆記直接轉錄，並上傳至ChatGPT。
