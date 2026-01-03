脫髮問題驚現年輕化趨勢 內地逾八成人30歲前已「早脫」 催生800億新市場

中國脫髮問題急劇年輕化，催生了一個規模逾800億元（人民幣，下同）且高速增長的市場，更引發科研論文數量十年翻倍的熱潮。然而，這片繁榮藍海之下，卻掩藏着行業「重營銷、輕研發」的畸形生態：頭部企業動輒將一半營收用於市場推廣，研發投入卻普遍不足3%。有經濟學家判斷，未來五年植髮與防脫行業將難以擺脫「低研發、高營銷」的模式，僅有極少數具備藥企級研發能力的企業能成為例外。

中國脫髮問題正呈現驚人的年輕化趨勢，直接催動了相關科研與產業的迅速擴張。據汕頭大學醫學院博士生小文觀察，校內專注脫髮研究的學生數量明顯增多。她引用國際醫學文獻數據庫Pubmed的資料指出，2015年關於脫髮的論文僅有1472篇，到2025年已飆升至3149篇，十年間增幅超過一倍。

這股科研熱潮背後，是龐大且逼切的市場需求。據《2025中國頭皮健康消費白皮書》數據，全國脫髮人群規模達3.4億，其中20至35歲年輕群體佔比高達69%。更令人關注的是，86%的人在30歲前已出現明顯「早脫」症狀，相關焦慮催生巨大市場。據內地機構估計，2024年中國頭髮健康管理市場規模已突破800億元，且未來十年年均複合增長率預計維持在11%以上。

科研搶人才 開出高達70萬年薪

面對急速成長的市場，人才爭奪日趨激烈。小文指出，廣東省內如韶關、佛山等非一線城市的醫療機構，為吸引脫髮研究領域的博士生，甚至開出高達70萬元的年薪。她描述，廣州、深圳等大平台醫院憑藉其資源優勢，無需如此激烈搶人，但眾多中小型機構則為此展開激烈競爭。

經濟學家宋清輝指出，當前行業仍處野蠻生長期，企業生死更取決於「跑馬圈地」搶佔市場，而非基礎研發。

行業生態畸形 「重營銷、輕研發」

在這片繁榮藍海之下，卻掩藏着「重營銷、輕研發」的畸形行業生態。經濟學家宋清輝指出，當前行業仍處野蠻生長期，企業生死更取決於「跑馬圈地」搶佔市場，而非基礎研發。

這一矛盾在頭部企業財務數據中體現得淋漓盡致。以植髮機構為例，雍禾植髮2023年及2024年的銷售及營銷開支分別高達10.44億元與9.02億元，約佔同期營收的一半。與之形成鮮明對比的是其持續萎縮的研發投入，2024年研發費用僅2125萬元，不及營銷費用的零頭。同樣曾衝擊IPO的大麥植髮，其銷售開支佔收入比例亦長期高於45%。

有經濟學家判斷，未來五年植髮與防脫行業將難以擺脫「低研發、高營銷」的模式，僅有極少數具備藥企級研發能力的企業能成為例外。

防脫行業同樣出現研發「貧血」。據統計，2025年新增的673個防脫產品新特證中，國產品牌佔比高達96.3%，但其年均研發投入佔比多數不足1%，遠低於國際品牌3%至5%的水平。

在藥物治療賽道，情況並未更好。作為米諾地爾龍頭（Minoxidil，一種常見治療脫髮的活性成分），正準備上市的蔓迪國際，其2025年上半年銷售費用佔收入比例已超過50%，而研發投入佔比僅2.62%，研發團隊僅46人，工作多聚焦於產品配方優化等應用層面。

中小業者生存空間被壓縮

在行業巨頭以億元級營銷費用構築的競爭壁壘下，缺乏資本的中小業者生存空間被急劇壓縮。杭州投資者金先生向《星島》表示，其2023年投資20萬元的生髮小店不足兩年便倒閉。他事後反思，雖然脫髮人群龐大，但真正能走進店里、願意付費治療的人太少。他解釋，脫髮治療講究療程，無法像餐飲般立竿見影，最難是在見效緩慢的過程中與客戶建立信任。許多客戶試用產品數日感覺無明顯變化便放棄，而小店缺乏強勢品牌背書與持續廣告轟炸來留住客戶。

專家：當前行業生死取決於搶佔市場

宋清輝分析，植髮是典型的「一錘子買賣」，為維持流水，機構必須不斷通過各類平台高價買流量，在競爭白熱化階段，單人獲客成本可佔客單價的40%至60%。他認為，隨着監管趨嚴及成本上升，無法通過品牌溢價降低獲客成本的中小機構將被淘汰。未來五年，他認為植髮與防脫行業整體或將長期處於「低研發、高營銷」的結構性困局中，僅有極少數具備藥企級研發能力的企業可能例外，但亦不足以改變行業整體生態。



