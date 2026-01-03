比亞迪電動車銷量首度超越Tesla 去年賣225萬輛 上升28%

內地電動車製造商比亞迪（1211）去年純電動車銷量，首度超越美國巨頭Tesla（TSLA）。

Tesla周五美股盤前公布，去年第4季度交付量418,227輛，按年降16%，預估440,907輛；去年則在全球交付近164萬輛汽車，較前年下降約8.6%，連續第二年下滑。

至於比亞迪就在前一日公布，去年共交付460萬輛汽車，按年增加7.73%，其中電動車銷量升28%至225萬輛，主要受惠於歐洲市場的快速發展。這意味着比亞迪年度銷量擊敗特斯拉，成為全球最大電動車銷售商。2024年特斯拉僅以2萬多輛的差距，保住全球第一位置。

加大力度拓展海外市場

然而，受內地市場「內卷」嚴重影響，2025年12月比亞迪新能源車銷量近42.4萬輛，按年大挫18.2%，是連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。由於內地銷情受挫，比亞迪去年9月把年度銷售目標，由550萬下調至460萬輛，最終雖然達標，惟7.73%的按年增幅是近5年來最低。

比亞迪董事長王傳福在上月初的臨時股東大會上指出，集團技術領先不及過去幾年，行業同質化特徵漸顯，影響國內銷售。他指，未來兩至三年，比亞迪將積極發展電動化技術及智能化，加大技術研發與投放力度，強化營銷能力，以及持續加大力度拓展海外市場。

彭博引述分析指出，與其他汽車品牌相比，比亞迪更能應付競爭挑戰，預料公司2026年總銷量可望增至530萬輛，並會推出新產品及技術平台，進一步提升競爭力，擴大對特斯拉的領先優勢。



