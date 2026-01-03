Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比亞迪電動車銷量首度超越Tesla 去年賣225萬輛 上升28%

商業創科
更新時間：08:52 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:52 2026-01-03 HKT

內地電動車製造商比亞迪（1211）去年純電動車銷量，首度超越美國巨頭Tesla（TSLA）。

Tesla周五美股盤前公布，去年第4季度交付量418,227輛，按年降16%，預估440,907輛；去年則在全球交付近164萬輛汽車，較前年下降約8.6%，連續第二年下滑。

至於比亞迪就在前一日公布，去年共交付460萬輛汽車，按年增加7.73%，其中電動車銷量升28%至225萬輛，主要受惠於歐洲市場的快速發展。這意味着比亞迪年度銷量擊敗特斯拉，成為全球最大電動車銷售商。2024年特斯拉僅以2萬多輛的差距，保住全球第一位置。

加大力度拓展海外市場

然而，受內地市場「內卷」嚴重影響，2025年12月比亞迪新能源車銷量近42.4萬輛，按年大挫18.2%，是連續4個月下滑，並創下近兩年最大單月跌幅。由於內地銷情受挫，比亞迪去年9月把年度銷售目標，由550萬下調至460萬輛，最終雖然達標，惟7.73%的按年增幅是近5年來最低。

比亞迪董事長王傳福在上月初的臨時股東大會上指出，集團技術領先不及過去幾年，行業同質化特徵漸顯，影響國內銷售。他指，未來兩至三年，比亞迪將積極發展電動化技術及智能化，加大技術研發與投放力度，強化營銷能力，以及持續加大力度拓展海外市場。

彭博引述分析指出，與其他汽車品牌相比，比亞迪更能應付競爭挑戰，預料公司2026年總銷量可望增至530萬輛，並會推出新產品及技術平台，進一步提升競爭力，擴大對特斯拉的領先優勢。


 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
18小時前
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
7小時前
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
投資理財
3小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
15小時前
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」。
13:26
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」
影視圈
11小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
15分鐘前
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
飲食
15小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
18小時前
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
飲食
2026-01-01 13:55 HKT
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
11小時前